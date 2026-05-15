Česká cesta k úspěchu na MS. Co se musí sejít, aby národní tým ve Švýcarsku bral medaili?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Sportovní fanoušci mají letos žně. Zvlášť ti hokejoví. Olympijský VIP turnaj v Miláně je minulostí, v oparu je i hrdinské poslední vystoupení s Kanadou. Je tady další vrchol. A nezaslouží si, aby byl braný za béčkový… Naopak. Světové šampionáty v olympijské sezoně Češi umí! Program MS v hokeji najdete ZDE>>>
Nemusíte mít diplom z hokejové univerzity, aby vám bylo jasné, kudy teď vede pro českou reprezentaci cesta k medaili na mistrovství světa. Přes TÝM. Bojovnost, soudržnost. Chuť ukázat, že to jde i bez přidané hodnoty z NHL. Co se musí stát, aby Češi letos slavili úspěch?
Jen namátkou: MS 1998 po Naganu – bronz, 2006 po Turínu – stříbro, 2010 po Vancouveru – zlato. 2022 po Pekingu – bronz. Výběr případů, kdy to při druhém vrcholu sezony, po olympiádě, cinklo i na šampionátu. Kulisy jsou podobné – vysoký počet omluvenek z NHL. Tým, jenž na papíře nevypadá nejsilnější.
„Ale když budeme táhnout za jeden provaz, mohou se ve sportu stát divy. Všichni to moc dobře víme,“ říká za všechny obránce Michal Kempný, mistr světa z Prahy 2024. Co si tedy musí sednout?
Výzva pro evropské gólmany
Pokud nepočítáme covidový šampionát v roce 2021, kde nebyli hráči z NHL k dispozici, stalo se naposledy v roce 2016, aby na šampionátu nebyl k dispozici gólman z nejlepší ligy světa. O to větší výzva je to pro současnou trojici. „Ano,“ souhlasně přikývne Josef Kořenář, jenž by se mohl podle odhadů Sportu spolu s Dominikem Pavlátem podělit o první dva duely ve dvou dnech. V pátek proti Dánům, v sobotu se Slovinci. „Máme tady skvělou partu, pomůžeme si, ať bude v brance kdokoliv,“ dodává sparťanská opora.
„Jsem za kluky rád, mají před sebou skvělou šanci, která se nenaskytne každý den,“ hlásí obránce Michal Kempný. Tým brankářům věří. Ani jeden z nich neodchytal na MS zatím ani minutu, ale od spoluhráčů cítí podporu. „Gólmani, které jsme vybrali, jsou tady z nějakého důvodu,“ postavil se za ně i Ondřej Pavelec, jenž má brankáře na povel. Okolnosti se sešly tak, že chybí jasná jednička z NHL. A aby Češi mohli pomýšlet na medaili, musí evropský výběr podat nadživotní výkony. „Myslím, že tým to nijak neřeší a důvěra v ně určitě je. Věřím, že to nebude problém,“ hlásí kapitán Roman Červenka.
Chuť ukázat: Jsme dobří!
Hokejové vox populi se před turnajem uchýlí i k hláškám typu: Tohle je béčkový výběr. Při pohledu na soupisku, bez silnějšího zástupu ze zámořského kalibru, se to nabízí. Což ovšem pro samotné hráče může působit jako motor. Jako vnitřní motivace ukázat: Počkejte, uvidíte, i my jsme dobří! „Myslím, že náš tým je kvalitní. Máme i šikovné mladé hráče,“ říká matador Roman Červenka, jenž startuje na třináctém šampionátu. Jako zkušený mazák zažil nejrůznější situace. Také on si uvědomuje, že pokud se ozývá skepse, může to hráče nabudit.
Nejspíš i trenéři si tím pomáhají při motivaci. „Měli jsme ve středu sezení s trenéry, něco jsme si k tomu řekli. Věříme, že bojovnost může vždycky výsledky zlomit,“ prozrazuje brankář Josef Kořenář. Že by paralela s rokem 2010? Kupa omluvenek, nedůvěra. A všichni si jistě pamatují zlatý mejdan na Staromáku.
Cesta vede přes soudržnost, odhodlání. „Chceme vytvořit v kabině speciální atmosféru, hrát jeden za druhého. A že se budeme prezentovat naši poctivou hrou, bruslivou, nepříjemnou,“ věří Kempný, jenž startuje na šestém mistrovství.
Ukočírovat a využít dravé mladí
Dejte šanci mladým! Přání bylo vyslyšeno, v mužstvu jsou nováčci, kteří ochutnají první seniorský šampionát. Matyáš Melovský (21) dostane šance v první přesilovce, do týmu se prodral i obránce Tomáš Galvas (20). Když se na něj podíváte, nikdy se nenudíte. Otázkou je, aby to nepřeháněl… Veřejně mu po budějovickém turnaji Fortuna Hockey Games vyčinil kouč Radim Rulík. „Přečetl jsem si to. A snažil jsem se toho pak vyvarovat,“ uvedl Galvas, majitel tří medailí z juniorských šampionátů.
Může dodat hře nový impuls. Nebojácnost. Působí jako muž bez nervů… „Vždycky říkám, že má skvělou povahu na hokej. Nenechá se ničím rozhodit, což je pro mladýho kluka důležitý. Jsem rád, že je tady s námi,“ usmívá se Michal Kempný. Právě on je jedním z matadorů, který se snaží mladším parťákům rozdat cenné rady. Pokud si o to řeknou. „Když se zeptají, taky jim rád cokoliv poradím,“ nabízí se i Filip Hronek, kalibr z NHL.
„Myslím si, že jsou inteligentní a jsou tady z nějakého důvodu. A věřím, že ví, co a jak. Na druhou stranu musíme využít právě toho, že jsou tady. Jejich šikovnost a dovednosti,“ říká kapitán Roman Červenka.
Kdo bude střílet góly?
V posledních letech se mohl národní tým spolehnout na Davida Pastrňáka nebo Martina Nečase. Kdo bude tentokrát rozdílovým hráčem? Červenka, samozřejmě. Nebo jeho parťák Lukáš Sedlák. Velké věci se čekají i od Matěje Blümela. Ale princip je jiný. Mužstvo musí hrát tak, aby mohla rozhodnout jakákoliv lajna. „Ve všech formacích jsou hráči, kteří se umí prosadit střelecky i bodově. Není to tak, že máme jednoho, dva snajpry. Spíš to máme založené na systémových věcech, z kterých vyplývají šance. A je jedno, kdo zrovna bude na ledě. Tenhle náš přístup se nám vždycky vyplatit,“ hlásí Rulíkův asistent Jiří Kalous.
„I když jsou v mužstvu hráči jako Pasta nebo Neči, stejně se to musí postavit na týmu. Ale je pravda, že oni to kolikrát umí rozhodnout sami. Teď tady nejsou, o to víc musíme všechno vsadit na tým a soudržnost,“ uvědomuje si Červenka. Velká síla by mohla být v přesilovce. Třeba i v té druhé, kde by měl pálit Martin Kaut.
Lídři s třetím vrcholem
Bez gólmana se nedá vyhrát. To už jsme probrali v prvním bodu. Ani bez srdce, i o tom už byla řeč. Ale ani bez lídra, který všemu dá řád. Ani v tomto případě by neměl být problém. Roman Červenka je zárukou. A to přesto, že už ho čeká třetí vrchol sezony. I emoční. Jako kapitán vedl tým na olympiádě, jako klíčový lídr šéfoval Pardubice. A teď znovu. Jestli to někdo může zvládnout, je to právě on.
„Měl jsem v hlavě nastavené, že to takhle může být. Připravoval jsem se na to. Dám do toho všechno,“ předesílá reprezentační srdcař i rekordman, který v českém týmu odehrál už 223 zápasů. V podobné situaci jsou i další hráči, kteří si zahráli už v Miláně. „Nebudu lhát, je to náročný na hlavu. Vždycky ji přenastavit na to, co tě teď čeká. Ale uděláme maximum, abychom byli úspěšní,“ přidává se i zadák Kempný.