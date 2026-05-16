V Calgary jsou s Klapkou, na MS ho nepotkají. Kanaďané o Čechově absenci: Naštve vás to
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Ví, co to je mít v sestavě Adama Klapku. Kariéra hřmotného českého obra v NHL se slučuje s působením kanadského kouče Ryana Husky u Calgary Flames. Vysokého útočníka si vytáhl z farmy poprvé předloni v lednu, v minulé sezoně už ho ponechal v hlavním týmu napevno. Mohli se potkat také ve skupinové fázi mistrovství světa, jenže svěřenec kouče nedoprovodil. „V Calgary odvádí díky své postavě skvělou práci,“ chválí Huska z dějiště mistrovství světa ve Fribourgu. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>
Kromě kanadského asistenta trenéra je ve Fribourgu také obránce Flames Zach Whitecloud. Odmítnutí jeho kolegy ze strany českého národního týmu ho mrzí, chtěl by se s kamarádem potkat.
Klapka je příkladem hokejisty, který může inspirovat. Přestože se nikdy nedočkal draftu do NHL, dokázal si svou pozici doslova vydobýt. S parametry, jaké připomínají víc hráče basketbalové NBA než plejera na bruslích (203 centimetrů, 107 kilogramů), se dokázal postupnými kroky zapsat do povědomí. Až nakonec zakotvil v hlavním mužstvu Flames, čímž si splnil velký sen o stálé pozici v nejlepší lize.
V minulé sezoně se představa poprvé dočkala plné realizace. Klapka dokonce načal ročník v elitní přesilovce, kde jako nehybný strom před brankovištěm obtěžoval gólmanům život. Experiment s nepříjemnou věží ovšem Ryan Huska a jeho trenérský štáb neudrželi dlouho, Čech ze speciálních formací záhy vypadl.