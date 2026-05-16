Předplatné

V Calgary jsou s Klapkou, na MS ho nepotkají. Kanaďané o Čechově absenci: Naštve vás to

Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za CalgaryZdroj: x.com
Adam Klapka se nevešel do konečné nominace na MS do Švýcarska
Adam Klapka se nevešel do konečné nominace na MS do Švýcarska
Adam Klapka se nevešel do konečné nominace na MS do Švýcarska
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Po tvrdém hitu Adama Klapky se musel zápas ve druhé třetině přerušit, měnilo se plexisklo
Po tvrdém hitu Adama Klapky se musel zápas ve druhé třetině přerušit, měnilo se plexisklo
9
Fotogalerie
Patrik Czepiec
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Ví, co to je mít v sestavě Adama Klapku. Kariéra hřmotného českého obra v NHL se slučuje s působením kanadského kouče Ryana Husky u Calgary Flames. Vysokého útočníka si vytáhl z farmy poprvé předloni v lednu, v minulé sezoně už ho ponechal v hlavním týmu napevno. Mohli se potkat také ve skupinové fázi mistrovství světa, jenže svěřenec kouče nedoprovodil. „V Calgary odvádí díky své postavě skvělou práci,“ chválí Huska z dějiště mistrovství světa ve Fribourgu. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>

Kromě kanadského asistenta trenéra je ve Fribourgu také obránce Flames Zach Whitecloud. Odmítnutí jeho kolegy ze strany českého národního týmu ho mrzí, chtěl by se s kamarádem potkat.

Klapka je příkladem hokejisty, který může inspirovat. Přestože se nikdy nedočkal draftu do NHL, dokázal si svou pozici doslova vydobýt. S parametry, jaké připomínají víc hráče basketbalové NBA než plejera na bruslích (203 centimetrů, 107 kilogramů), se dokázal postupnými kroky zapsat do povědomí. Až nakonec zakotvil v hlavním mužstvu Flames, čímž si splnil velký sen o stálé pozici v nejlepší lize.

V minulé sezoně se představa poprvé dočkala plné realizace. Klapka dokonce načal ročník v elitní přesilovce, kde jako nehybný strom před brankovištěm obtěžoval gólmanům život. Experiment s nepříjemnou věží ovšem Ryan Huska a jeho trenérský štáb neudrželi dlouho, Čech ze speciálních formací záhy vypadl.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů