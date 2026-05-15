Dostál vypadl, Česko chce silný brankářský tým, ale... Není lehké takhle přijet, ví Pavelec
PŘÍMO Z FRIBOURGU | České brankoviště pro mistrovství světa v hokeji se po pěti letech ocitlo bez muže z NHL. Velké téma letošního šampionátu by mohlo vyřešit povolání Lukáše Dostála, který v noci vypadl z play off NHL. Anaheim nestačil na Vegas, prohrál 1:5 a celkově v sérii 2:4 na zápasy. V pátek dopoledne ještě ve Fribourgu logicky reprezentace nemohla tušit, jestli bude olympijská jednička k dispozici. Nicméně obecný výhled o den dříve nabídl trenér brankářů Ondřej Pavelec. Program MS v hokeji ZDE >>>
Český expert přes gólmany poslal jasný vzkaz, že chce malý tým maskovaných svěřenců co nejsilnější. Dostál by kvalitu určitě zvedl, je předloňským mistrem světa z Prahy a dobře si v reprezentačním úboru vedl také během únorové olympiády. Zatím se v trénincích mezi tyčemi střídají Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, přičemž poslední z nich oficiálně není na soupisce.
I nenápadný tah trenérského štábu s nezapsáním libereckého gólmana do sestavy může naznačovat, že čekání na pomoc z NHL je stále aktuální. Nicméně poté, co se z mistrovství světa omluvili Karel Vejmelka i Vítek Vaněček z Utahu, už není situace ideální. Dostál by na turnaj přijížděl až v jeho průběhu, neměl by přitom žádnou možnost postupné aklimatizace.
Musel by být připravený prakticky z letadla. „Není nikdy úplně jednoduché přijet do rozjetého turnaje. Musíme počkat, až bude konec sérií, podle toho se rozhodneme a vyřešíme to,“ naznačil Pavelec.
Z českých brankářů je ještě v zámoří stále ve hře Jakub Dobeš z Montrealu, který právě ve vyřazovací fázi prokazuje žhavou formu. Canadiens nicméně v sérii s Buffalem vedou 3:2 na zápasy, a pokud by měli vypadnout, tak nejdříve 19. května. Dobeš by při divokém scénáři dorazil po zdravotní prohlídce nejdřív na pátý skupinový zápas proti Slovensku. Hodně šibeniční termín…
„Uvidíme, play off NHL sledujeme. Jak jsem říkal, chceme postavit co nejsilnější brankářský tým. Na druhou stranu víme, jaká je situace. S kluky jsme v kontaktu průběžně celý rok. Samozřejmě musíte vždy počkat na vhodnou chvíli, kdy je kontaktovat, ale my jsme si komunikaci dohodli dávno předem. Nemám problém jim kdykoliv zavolat. Ozvou se, až budou mít čas,“ pověděl Pavelec.
Od Dostála přesto bude potřebovat expresní odpověď. Pokud by se po náročné sezoně, v níž odchytal dohromady 71 duelů za Anaheim i národní tým, rozhodl neodcestovat, reprezentace mu to nemůže mít za zlé. Mistrovství světa by pak téměř s jistotou padlo na současnou trojici evropských gólmanů.
„Je to výzva. Víme, že to nebude samozřejmě jednoduché. Chceme se porvat, co to půjde, jsme tři a máme skvělou partu. Pomůžeme si, ať bude stát v brance kdokoliv. Víme, že to tak je, tým máme, jaký máme. Z NHL moc kluků nepřijelo. Ve středu jsme měli sezení s trenéry, něco jsme si řekli a věříme, že bojovnost může vždycky výsledky zlomit,“ pronesl Josef Kořenář, jediný z nynějšího tria, kdo NHL zažil na vlastní kůži, když za Arizonu a San Jose zvládl 12 utkání.
„Bereme vývoj, jaký je. Kluci, co ve Fribourgu jsou, jsou na MS z nějakého důvodu. Prostě to tak je. Samozřejmě omluvenek bylo hodně, v olympijské sezoně většinou bývají. Na druhou stranu jsou v týmu hráči, kterým jako trenéři věříme, a ti se poperou o co nejlepší výsledek,“ dodal Pavelec.