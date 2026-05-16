ZIMÁK MS s Prospalem: Červenka se mohl víc rvát o NHL. Dostál by přinesl obrovský upgrade
Seriál živých vysílání podcastu ZIMÁK při MS se rozjel ve velkém stylu, s dvojnásobným mistrem světa Václavem Prospalem, trenérem v AHL, jenž vidí či vnímá velmi zblízka výkony českých hráčů v zámoří. A tak nebylo divu, že se po premiérovém duelu s Dány (4:1) na šampionátu rozjela velká debata o našincích, působících v AHL i v NHL. A došlo v tomto úseku i na Romana Červenku, jenž kdysi marně bojoval o trvalejší uplatnění v nejlepší světové lize u Calgary Flames. Václav Prospal má za to, že mohl svést delší boj o své místo, protože by ho podle jeho názoru získal. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>
Společně se Zbyňkem Irglem se během více než hodinové debaty probíraly i šance obránců Tomáše Galvase a Tomáše Cibulky v zámořském světě a další záležitosti. Včetně nominace Radima Rulíka a jeho tiskové konference.
V sobotu po duelu se Slovinskem (cca 22:40) pokračujeme v Zimáku společně s Vladimírem Růžičkou a Radkem Dudou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0