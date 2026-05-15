Hrubec radí: Pozor na rychlost! Můžete jít před soud. Varuje i před dovozem alkoholu
PŘÍMO Z CURYCHU | Ve Švýcarsku působí čtyři roky, dvakrát s Curychem vyhrál ligu, je nejlepším brankářem prestižní soutěže. I tak 34letý brankář Šimon Hrubec šanci v reprezentaci nedostal, takže mistrovství světa bude sledovat na dálku. „Klukům moc držím palce!" hlásí. Redaktor iSportu ho navštívil v Curychu a elitní brankář se snažil fanouškům, chystajícím se do Švýcarska, dát praktických rad. Ta hlavní zní: Nepřekračujte rychlost!
Národní tým vstoupí do šampionátu večerním duelem s Dány (20.20). Fribourg není až tolik z ruky, z Česka se dá cesta zvládnout za osm hodin. Takže vyrazí jistě i velký zástup fanoušků.
A pozor na rychlost! Švýcarské dálnice jsou plné radarů. „Stoprocentně nepřekračuje rychlost víc jak o třicet kilometrů v hodině. V tom případě jdete rovnou k soudu,“ varuje Hrubec.
Povolená rychlost po dálnici je 120 kilometrů v hodině, takže se určitě vyplatí dát si tempomat. „Policistu vlastně nepotkáte, oni to všechno fotí kamery. A můžete se spolehnout, pokud rychlost překročíte, že vám domů přijde pokuta. Oni jsou v tom nekompromisní,“ popisuje dvojnásobný šampion švýcarské ligy.
Místní úřady se pak ještě i chlubí, kolik peněz na pokutách za rok vyberou… Je třeba si dávat velký pozor i ve městech. Tam, kde je omezená rychlost na třicet kilometrů v hodině. „Tam stačí překročit o pár kilometrů a je fakt zle,“ tvrdí Hrubec, jenž žije v Curychu.
Další praktická rada: pozor na to, kolik alkoholu dovážíte. Švýcarsko má v rámci Evropy zvláštní status. Pas nepotřebujete, je součástí Schengenského prostoru, ale nejsou v Evropské unii. Což znamená, že platí omezení. Je možné na osobu přivézt pouze litr tvrdého alkoholu.
„Kontroly jsou namátkové, ale pokud si vás vyhmátnou, projedou celý auto,“ varuje Hrubec, jenž už to také zažil na vlastní kůži. Raději si zjistěte i to, jaké je aktuální restrikce na pivo. Také můžete přivézt pouze určitý počet plechovek.
„Pokuty se bát nemusíte, ale hrozí, že vám pivo vyhodí z auta, nebo na něj napaří takové clo, že vám to pivo fakt musí chutnat, aby se vám to vyplatilo,“ usmívá se Hrubec. To samé platí u hovězího masa. Ve Švýcarsku jsou potraviny drahé, takže i místní často vyrážejí na nákup do Německa. Ale musejí s mírou, jinak také riskují problémy.
Drahota je ve Švýcarsku velké téma. „Je tu bezpečno, čisto. Ale draho. Bydlení i jídlo. Každá mince má dvě strany,“ přiznává Hrubec, jenž ve Švýcarsku žije čtvrtým rokem, takže už si osahal přísná pravidla. Třeba že v každém kantonu se musejí odpadky vyhazovat ve speciálních pytlích, absolutně nepřipadá v úvahu sekat trávu v neděli nebo pozdě večer vyhazovat sklo. Protože to ruší noční klid…
„Švýcaři jsou velcí nacionalisté. Vlastenci jako blázen. Trvá déle se mezi ně dostat. Ale potom vás přijmou za své. Jenže musíte si to zasloužit a počkat si,“ popisuje úspěšný brankář, jemuž se podařilo v jedné sezoně vyhrát Ligu mistru i švýcarskou elitní soutěž.
Ale fanoušci k němu první sezonu přistupovali rezervovaně. Až poté ho přijali. „Začali mě mít rádi, až jsem vychytal titul,“ popisuje švýcarskou mentalitu.
Češi hrají ve Fribourgu, který pohltila nedávno hokejová horečka. Místní klub poprvé v historii vyhrál ligu. A BCF aréna si prožila euforii.
„Myslím, že hokejová horečka tam bude ještě dlouho. A mohlo by se to projevit i na návštěvnosti při mistrovství. Také Curych je multikulturní město, kde žije spousta lidí různých národností. Hranice jsou blízko, takže si myslím, že bude mít šampionát velkou návštěvnost. Švýcaři by si to zasloužili, sport mají rádi,“ hlásí Hrubec.
Českému týmu pochopitelně drží palce. „Ať to dobře dopadne a přivezou placku!“ přeje gólman, který odchytal tři šampionáty a olympijský turnaj v Pekingu. Jenže národní tým mu příliš přívětivou tvář neukázal…