Hrubec otevřeně o repre: Nepomohly mi hádky trenérů, Peking byl za trest. A vrátí se?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Čtyři roky působí v prestižní švýcarské lize, kterou dvakrát vyhrál. V této sezoně, už podruhé, měl nejlepší průměr (1,94) i úspěšnost (92,7 %) ze všech gólmanů. Ale v době, kdy se český tým chystal na první zápas ve Fribourgu, přivítal Šimon Hrubec (34) reportéra iSportu ve svém bytě v Curychu. Součástí reprezentace (opět) není, naposledy si na MS zachytal v roce 2023. „Nároďák je pro mě citlivé téma,“ přiznal brankář, jenž vedle švýcarské a české ligy ještě ovládl Ligu mistrů a KHL.
Ta návštěva u něj se nabízela. Šampionát se hraje v zemi, v níž se Šimon Hrubec stal gólmanskou kapacitou. Letos sice s Curychem vypadl už v semifinále, ale i tak měl nejlepší statistiky i počet nul (6). Jenže národní tým pro něj i tentokrát zůstal uzavřený. Doma se posadil za stůl, a přestože se mu původně příliš nechtělo, vyjádřil svoje aktuální pocity ohledně šampionátu a reprezentace. V lize vyhrával tituly, ovšem s českým výběrem nemá jedinou medaili.
Mrzí vás, že jste letos nedostal šanci?
„Turnaj se koná ve Švýcarsku a mohl bych si zachytat na stadionech, které znám, a před fanoušky, u nichž jsem se dostal za čtyři roky do podvědomí. Znají mě. Navíc bych zase mohl obléct národní dres… Takže z tohoto pohledu by to pro mě bylo speciální. Ale nikdo se neozval. Beru věci tak, jak jsou, nedělám z toho velkou vědu. Život jde dál.“
Jak to přesně je? Vy jste sám v sobě reprezentaci uzavřel?
„Myslím, že to za mě uzavřeli jiní. A nejenom mně, ale i některým dalším klukům po Evropě. Nevím… Je to pro mě citlivé téma.“
I proto se vracíte do Česka na dva týdny? Aby vám to nervalo srdce, že se hraje bez vás?
„Že by mi to rvalo srdce, to ne. Už mám nějaký věk a vím, jak to v životě chodí. Ne vždycky se děje to, co by si člověk přál. V nároďáku je spousta kluků, které znám a hrál jsem s nimi. Na šampionátu chytají šikovní brankáři. Všem to přeju, opravdu. Není to přetvářka. Držím jim palce, ať se jim daří a diváci jsou na ně hodní. A aby všichni vybojovali medaili.“
Pro gólmany z Evropy je velká výzva ukázat, že to jde i bez těch z NHL.
„To ano, umím se do nich vcítit. Když vidím omluvenky z NHL, nebudou to mít jednoduché. Tým se nedá srovnávat třeba s tím, co byl v Praze před dvěma lety. Takže si dokážu představit, že budou mít těžší práci. Přeju jim, aby se jim to povedlo. Je jedno, kdo bude chytat. Všichni jsou výborní.“
Když se vrátíme k vám, proč pro vás reprezentační kapitola nebyla zrovna šťastná?