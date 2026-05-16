Rulík: Je cenné, jak jsme to zvládli. Pochválil Kořenáře, ale jinak neřeší, kdo dává góly
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Pochválil Josefa Kořenáře i výhru jako takovou. „Dánové jsou siloví, urputní, takže je cenné, jak jsme to zvládli,“ reagoval kouč Radim Rulík po výhře 4:1 na úvod mistrovství světa v hokeji. Ocenil i české fanoušky, kteří v hale vytvořili skvělou atmosféru. O jednotlivcích mluvit nechtěl, držel se svojí mantry: TÝM. „Neřešíme, kdo zrovna dal gól, a kdo ne,“ vykládal před půlnocí v mixzóně český trenér. V sobotu večer (20.20) hraje národní tým se Slovinci. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>
Jak je výhra důležitá vzhledem k tomu, že je v týmu dost mladých hráčů a nováčků?
„Je vždycky nejlepší vyhrát první zápas. Vím, že v Praze jsme s nimi měli zezačátku problémy. Je to těžký soupeř. Nezdají se, ale jsou siloví, urputní. Takže z tohoto hlediska je cenné, jak jsme to zvládli.“
Co říkáte na Josefa Kořenáře? Jak zvládl svoji premiéru na šampionátu?
„Výborný výkon. Hlavně ve druhé třetině, kdy nás podržel. V první části jsme měli velkou převahu, hráli jsme u nich. Mám pocit, že to bylo 12:1 na střely, takže měl jeden zásah. Od druhé třetiny měl výborné zákroky, mužstvo podržel.“
Jak byl důležitý gól na 1:0 poté, co jste promarnili čtyřminutovou přesilovku?
„Celkově je vždycky důležitý první gól, aby se mužstvo uklidnilo. A jestli je z přesilovky, nebo ne, to nehraje roli. Chtěli jsme ji využít. To se nám nepodařilo, ale super, že jsme skórovali. Ujeli, Kubalík to super trefil. Pomohlo to všem. Chvíli na to jsme dali ještě druhý gól, což jsme si zasloužili.“
Z čeho podle vás pramenila výrazná převaha v první části?
„Chcete ji mít vždycky. Někdy se vám to podaří, někdy ne.“
Co jste říkal na atmosféru? Po olympiádě dorazili fanoušci i sem, navíc Švýcarsko je drahá země.
„Taky to musím pochválit, stejně jako hráči. Hraje se to pro fanoušky, super atmosféra. Výborná kulisa.“
Jak to podle vás zvládli nováčci?
„Nebylo to pro ně jednoduché. To by bylo těžké, i kdybychom hráli proti komukoliv. Myslím, že se s tím srovnali slušně. Budeme ale celkově pracovat na tom, abychom měli v každém utkání posun ve výkonu.“
Jak je důležité, že za to vzali nejzkušenější hráči?
„My se snažíme to hrát týmově. Nekoukáme, jestli je někdo mladší, starší. A že zrovna třeba vyšlo na Romana Červenku, že dával na 3:0? To tak vyšlo. Důležité pro něj, pro mužstvo, ale hrajeme to na tým. Neřešíme, kdo dal góly, kdo zrovna ne.“
Jak náročné jsou dva zápasy ve dvou dnech?
„Jediné štěstí, že hrajeme ve stejný čas. Je prostor na to, aby se kluci vyspali a nachystali se. Horší by bylo, kdybychom hráli jeden den ve 20.20 a pak ve 12 nebo v 16.20. To by byla velká nevýhoda. Hráči jsou na to zvyklí. A kluci, kteří jsou poprvé, naberou zkušenosti.“
Co říkáte na Slovince?
„Nekoukám, jestli je to Slovinsko, nebo Dánsko. Prostě se musíme dobře připravit a snažit se mít víc ze hry. Hrát týmově. V určitých momentech hru zjednodušit a posouvat.“
Jak se podle vás Matěj Blümel sžívá se širokým hřištěm?
„Nebudu mluvit o jednotlivcích, ale o týmu.“
Chcete hrát týmově, k čemu patří i to, aby hráči dodržovali přesně systém. S tím jste spokojený?
„Pár věcí tam bylo takových… Zbytečné ztráty na útočné modré. Když jsme v útočném pásmu a jsme silní na kotouči, nesmíme to ztratit. To jsou situace, kdy soupeř brejkuje. Jsou momenty, kdy musíme zapracovat na větší jednoduchosti. Ale chceme, aby výkon gradoval, to je náš záměr.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0