ONLINE: Česko - Slovinsko 0:1. Úvodní tlak bez branky, soupeř trestá v přesilovce
Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Fribourgu hrají proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4:1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blümela. O další vítězství bojují proti Slovincům opět od 20:20, ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0