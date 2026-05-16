Předplatné

ONLINE: Kanada drtí Itálii, Finové znovu odskakují. Slováci slaví vydřenou výhru

Útočník Kanady Mark Scheifele jde za pukem v duelu proti Itálii
Útočník Kanady Mark Scheifele jde za pukem v duelu proti ItáliiZdroj: ČTK / AP / Cyril Zingaro
Kanadský obránce Zach Whitecloud v utkání proti Itálii
John Tavares se stal prvním střelcem na MS 2026
Hokejisté Slovenska slaví výhru v úvodním duelu na MS
Hokejisté Slovenska slaví výhru v úvodním duelu na MS
Slovenští fanoušci slaví výhru na úvod MS
Hokejisté Slovenska slaví výhru v úvodním duelu na MS
Kapitán Slováků Marek Hrivík se trefil v utkání proti Norsku
22
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjíždí naplno, v sobotu se hraje hned šest utkání. Ve skupině B vstoupili do turnaje Slováci, kteří na úvod přetlačili  Norsko 2:1. Rakousko porazilo Velkou Británii 5:2. Silná Kanada čelí outsiderovi z Itálie, český tým večer vyzve Slovince. V „áčku“ domácí Švýcary čeká Lotyšsko, Finové poměří síly s Maďarskem a Velká Británie hraje s Rakouskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A:

Velká Británie - Rakousko 2:5

Vítězně vstoupili do šampionátu také hokejisté Rakouska. Svěřenci švýcarského kouče Badera měli skvělý vstup do utkání, když po deseti minutách vedli 3:0 zásluhou Nissera, Schneidera a Hubera. Britové však dokázali odpovědět a po brankách Clementse a Kirka snížili na 2:3. Rozuzlení duelu přinesla druhá třetina ve které Rakušané přidali další dvě branky, které vstřelili Schneider a Wallner. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rakousko110005:23
2Finsko110003:13
2Švýcarsko110003:13
4Maďarsko000000:00
4Lotyšsko000000:00
6USA100011:30
6Německo100011:30
8Velká Británie100012:50

    MS v hokeji 2026

    LIVE
    25    Detail
    LIVE Přestávka
    13    Tipsport300701,01Detail
    LIVE
    --    Tipsport1.256.7110.1Detail

    Skupina B:

    Slovensko - Norsko 2:1

    Slováci si hned na úvod letošního šampionátu připsali důležitou výhru 2:1 proti Norsku. Tým kouče Vladimíra Országha poslal do vedení v deváté minutě Kristián Pospíšil. Slovenský tým následně několika senzačními zákroky podržel muž utkání brankář Samuel Hlavaj. Ani skvěle chytající Hlavaj však nestačil na vyrovnávací trefu Koblara, třináct vteřin před koncem druhé periody. Vítěznou branku si připsal ve 49. minutě kapitán Slováků Marek Hrivík. 

    MS v hokeji 2026

    LIVE
    21    Detail
    LIVE 2. třetina
    04    Tipsport8008001,01Detail
    LIVE
    --    Tipsport23.711.51.1Detail

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Česko110004:13
    2Kanada110005:33
    3Slovensko110002:13
    4Slovinsko000000:00
    4Itálie000000:00
    6Norsko100011:20
    7Švédsko100013:50
    8Dánsko100011:40

      Začít diskuzi

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů