ONLINE: Kanada drtí Itálii, Finové znovu odskakují. Slováci slaví vydřenou výhru
Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjíždí naplno, v sobotu se hraje hned šest utkání. Ve skupině B vstoupili do turnaje Slováci, kteří na úvod přetlačili Norsko 2:1. Rakousko porazilo Velkou Británii 5:2. Silná Kanada čelí outsiderovi z Itálie, český tým večer vyzve Slovince. V „áčku“ domácí Švýcary čeká Lotyšsko, Finové poměří síly s Maďarskem a Velká Británie hraje s Rakouskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
Velká Británie - Rakousko 2:5
Vítězně vstoupili do šampionátu také hokejisté Rakouska. Svěřenci švýcarského kouče Badera měli skvělý vstup do utkání, když po deseti minutách vedli 3:0 zásluhou Nissera, Schneidera a Hubera. Britové však dokázali odpovědět a po brankách Clementse a Kirka snížili na 2:3. Rozuzlení duelu přinesla druhá třetina ve které Rakušané přidali další dvě branky, které vstřelili Schneider a Wallner.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|2
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|4
Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|6
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|8
Velká Británie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
Skupina B:
Slovensko - Norsko 2:1
Slováci si hned na úvod letošního šampionátu připsali důležitou výhru 2:1 proti Norsku. Tým kouče Vladimíra Országha poslal do vedení v deváté minutě Kristián Pospíšil. Slovenský tým následně několika senzačními zákroky podržel muž utkání brankář Samuel Hlavaj. Ani skvěle chytající Hlavaj však nestačil na vyrovnávací trefu Koblara, třináct vteřin před koncem druhé periody. Vítěznou branku si připsal ve 49. minutě kapitán Slováků Marek Hrivík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0