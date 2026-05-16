ONLINE: Kanada rozdrtila Itálii, poklidný triumf Finů. Slováci slaví vydřenou výhru
Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjíždí naplno, v sobotu se hraje hned šest utkání. Ve skupině B vstoupili do turnaje Slováci, kteří na úvod přetlačili Norsko 2:1. Rakousko porazilo Velkou Británii 5:2. Silná Kanada smetla outsidera z Itálie 6:0, český tým večer vyzve Slovince. V „áčku“ domácí Švýcary čeká Lotyšsko, Finové uspěli v duelu s Maďarskem 4:1. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
Velká Británie - Rakousko 2:5
Vítězně vstoupili do šampionátu také hokejisté Rakouska. Svěřenci švýcarského kouče Badera měli skvělý vstup do utkání, když po deseti minutách vedli 3:0 zásluhou Nissera, Schneidera a Hubera. Britové však dokázali odpovědět a po brankách Clementse a Kirka snížili na 2:3. Rozuzlení duelu přinesla druhá třetina ve které Rakušané přidali další dvě branky, které vstřelili Schneider a Wallner.
Maďarsko – Finsko 1:4
Pomalý rozjezd prožili ve svém druhém duelu na světovém šampionátu hráči Finska. „Suomi“ proti outsiderovi nedokázali skórovat v první třetině a do kabin se poprvé šlo za nerozhodného stavu 0:0. Hned z kraje druhé části se však prosadili Heinola a Puljujarvi. Na jejich slepené góly však dokázal reagovat maďarský forvard Sebok. Seveřané však nepřipustili drama a po gólech Kuokkanena a druhé trefě Puljujarviho zvítězili i ve svém druhém duelu ve skupině A.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|3
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|4
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|5
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Velká Británie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|8
Maďarsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
MS v hokeji 2026
Skupina B:
Slovensko - Norsko 2:1
Slováci si hned na úvod letošního šampionátu připsali důležitou výhru 2:1 proti Norsku. Tým kouče Vladimíra Országha poslal do vedení v deváté minutě Kristián Pospíšil. Slovenský tým následně několika senzačními zákroky podržel muž utkání brankář Samuel Hlavaj. Ani skvěle chytající Hlavaj však nestačil na vyrovnávací trefu Koblara, třináct vteřin před koncem druhé periody. Vítěznou branku si připsal ve 49. minutě kapitán Slováků Marek Hrivík.
Itálie – Kanada 0:6
Roli favorita potvrdili v sobotním programu skupiny B i hráči Kanady. Jeden z favoritů na celkový triumf čekal na úvodní branku do desáté minuty, kdy skóre otevřel Dylan Holloway. Na jeho branku bleskově navázal ještě Fraser Minten. V sedmnácté minutě pak skóroval kapitán javorových listů Macklin Celebrini. Mladý lídr Kanady přidal na začátku druhé třetiny čtvrtou branku. V závěru druhé periody se prosadili ještě Bouchard v přesilové hře a skóre duelu uzavřel veterán Ryan O‘ Reilly. Brankář Kanady Cameron Talbot si připsal devatenáct zásahů a první čisté konto letošního světového šampionátu.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0