ONLINE: Slovensko - Norsko 1:0. Pospíšil otevírá skóre, do akce půjde i Kanada a Finsko
Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjíždí naplno, v sobotu se hraje hned šest utkání. Ve skupině B vstupují do turnaje Slováci, na úvod hrají proti Norům. Silná Kanada čelí outsiderovi z Itálie, český tým večer vyzve Slovince. V „áčku“ domácí Švýcary čeká Lotyšsko, Finové poměří síly s Maďarskem a Velká Británie hraje s Rakouskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|1
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|3
Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Velká Británie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
Skupina B:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0