Vítězný vstup Slováků do turnaje, další výhry pro Kanadu či Finsko. Švýcarsko - Lotyšsko 4:2
Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjelo naplno, hned druhý den se odehrálo dalších šest duelů. Ve skupině B vstoupili do turnaje Slováci, kteří na úvod přetlačili Norsko 2:1. Silná Kanada smetla outsidera z Itálie 6:0. V „áčku“ zapsali druhou výhru v turnaji domácí Švýcaři, kteří udolali Lotyšsko 4:2. Finové uspěli v duelu s Maďarskem 4:1 a Rakousko porazilo Velkou Británii. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
Velká Británie - Rakousko 2:5
Vítězný vstup do turnaje zapsalo Rakousko. Svěřenci švýcarského kouče Badera měli skvělý start, když po deseti minutách vedli 3:0. Britové však dokázali odpovědět a snížili na 2:3. Rozuzlení duelu přinesla druhá třetina ve které Rakušané přidali další dvě branky, které vstřelili Schneider a Wallner.
Maďarsko - Finsko 1:4
Pomalý rozjezd prožili ve svém druhém duelu Finové. „Suomi“ proti outsiderovi nedokázali skórovat v první třetině, hned zkraje druhé části se však prosadili Heinola a Puljujärvi. Na jejich slepené góly však dokázal reagovat maďarský forvard Sebök. Seveřané však v závěru nepřipustili drama.
Švýcarsko - Lotyšsko 4:2
Švýcarsko uspělo na domácím šampionátu i ve druhém zápase, v sobotu večer si poradilo s houževantým Lotyšskem 4:2. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|3
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|5
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|5
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Velká Británie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|8
Maďarsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
Skupina B:
Slovensko - Norsko 2:1
Slováci si na úvod letošního šampionátu připsali důležitou výhru 2:1 proti Norsku. Tým kouče Vladimíra Országha v utkání po trefě Kristiána Pospíšila dlouho vedl, skvěle chytal brankář Samuel Hlavaj, jednoznačný muž utkání. Na norské vyrovnání odpověděl ve 49. minutě kapitán Marek Hrivík.
Itálie - Kanada 0:6
Roli favorita potvrdili v sobotním programu i hráči Kanady. Tři góly nasázel zámořský celek v úvodní třetině, další tři trefy zaznamenal ve druhém dějství. Dva góly a jednu asistenci zaznamenal Macklin Celebrini, poprvé bodoval také Sidney Crosby. Cam Talbot zapsal jako první brankář na letošním turnaji čisté konto.
Slovinsko - Česko 3:2p
Šokující a historická porážka. Čeští hokejisté ve druhém duelu na letošním MS senzačně nestačili na Slovinsko, kterému podlehli 2:3 v prodloužení. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii. Více čtěte ZDE >>>
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0