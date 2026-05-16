Předplatné

Vítězný vstup Slováků do turnaje, další výhry pro Kanadu či Finsko. Švýcarsko - Lotyšsko 4:2

Hokejisté Slovenska slaví výhru v úvodním duelu na MS
Hokejisté Slovenska slaví výhru v úvodním duelu na MSZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Švýcarští hokejisté se radují po brance do sítě Lotyšska
Švýcarští hokejisté se radují po brance do sítě Lotyšska
Oskars Batna z Lotyšska bojuje o puk v utkání proti Švýcarsku
Lotyšská radost po brance do sítě Švýcarska
Lotyšská radost po brance do sítě Švýcarska
Kapitán hokejistů Kanady Macklin Celebrini si proti Itálii připsal dva góly a asistenci
Útočník Kanady Mark Scheifele jde za pukem v duelu proti Itálii
28
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Hokejové mistrovství světa se ve Švýcarsku rozjelo naplno, hned druhý den se odehrálo dalších šest duelů. Ve skupině B vstoupili do turnaje Slováci, kteří na úvod přetlačili  Norsko 2:1. Silná Kanada smetla outsidera z Itálie 6:0. V „áčku“ zapsali druhou výhru v turnaji domácí Švýcaři, kteří udolali Lotyšsko 4:2. Finové uspěli v duelu s Maďarskem 4:1 a Rakousko porazilo Velkou Británii. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A:

Velká Británie - Rakousko 2:5

Vítězný vstup do turnaje zapsalo Rakousko. Svěřenci švýcarského kouče Badera měli skvělý start, když po deseti minutách vedli 3:0. Britové však dokázali odpovědět a snížili na 2:3. Rozuzlení duelu přinesla druhá třetina ve které Rakušané přidali další dvě branky, které vstřelili Schneider a Wallner. 

Maďarsko - Finsko 1:4

Pomalý rozjezd prožili ve svém druhém duelu Finové. „Suomi“ proti outsiderovi nedokázali skórovat v první třetině, hned zkraje druhé části se však prosadili Heinola a Puljujärvi. Na jejich slepené góly však dokázal reagovat maďarský forvard Sebök. Seveřané však v závěru nepřipustili drama.

Švýcarsko - Lotyšsko 4:2

Švýcarsko uspělo na domácím šampionátu i ve druhém zápase, v sobotu večer si poradilo s houževantým Lotyšskem 4:2. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.

MS v hokeji 2026

LIVE
25Detail
LIVE
14Detail
LIVE
42Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko220007:26
2Švýcarsko220007:36
3Rakousko110005:23
4Lotyšsko100012:40
5USA100011:30
5Německo100011:30
7Velká Británie100012:50
8Maďarsko100011:40

    Skupina B:

    Slovensko - Norsko 2:1

    Slováci si na úvod letošního šampionátu připsali důležitou výhru 2:1 proti Norsku. Tým kouče Vladimíra Országha v utkání po trefě Kristiána Pospíšila dlouho vedl, skvěle chytal brankář Samuel Hlavaj, jednoznačný muž utkání. Na norské vyrovnání odpověděl ve 49. minutě kapitán Marek Hrivík.

    Itálie - Kanada 0:6

    Roli favorita potvrdili v sobotním programu i hráči Kanady. Tři góly nasázel zámořský celek v úvodní třetině, další tři trefy zaznamenal ve druhém dějství. Dva góly a jednu asistenci zaznamenal Macklin Celebrini, poprvé bodoval také Sidney Crosby. Cam Talbot zapsal jako první brankář na letošním turnaji čisté konto.

    Slovinsko - Česko 3:2p

    Šokující a historická porážka. Čeští hokejisté ve druhém duelu na letošním MS senzačně nestačili na Slovinsko, kterému podlehli 2:3 v prodloužení. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii. Více čtěte ZDE >>>

    MS v hokeji 2026

    LIVE
    21    Detail
    LIVE
    06    Detail
    LIVE Po prodl.
    32    Detail

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada2200011:36
    2Česko210106:44
    3Slovensko110002:13
    4Slovinsko101003:22
    5Norsko100011:20
    6Švédsko100013:50
    7Dánsko100011:40
    8Itálie100010:60

      Začít diskuzi

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů