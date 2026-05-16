Oficiálně potvrzené: Dostál ani Gudas na MS nedorazí. Vysvětlení je pochopitelné
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Ze zámoří přišly očekávatelné zprávy. Národní tým se bude muset na mistrovství světa ve Švýcarsku určitě obejít bez obránce Radko Gudase i bez gólmana Lukáše Dostála, hlavního hrdiny ze zlaté Prahy v roce 2024. V obou případech jsou to pochopitelné důvody. Gudas dohrával se zraněním, také Dostál je po bojích o Stanley Cup dobitý a neprošel lékařskou prohlídkou… Informace iSportu v sobotu před polednem oficiálně potvrdil Jiří Šlégr. Program MS v hokeji 2026 >>>
Gudase provázely zdravotní problémy. Jiří Šlégr, generální manažer reprezentace, už během pátku naznačoval, že v jeho případě to bude velmi složité. Což se potvrdilo.
Také u Dostála panovala skepse. Která se potvrdila. Brankář Anaheimu a Gudasův klubový spoluhráč prožil pekelně náročnou sezonu. V únoru reprezentoval na olympiádě v Miláně, obrovskou porci utkání zažil i v NHL. V základní části odchytal 56 zápasů, v play off jich přidal 12.
„Neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ uvedl krátce po rozbruslení GM Šlégr.
Je to pro národní tým mrzuté? „Tohle se může stát kdykoliv. Člověk nikdy neví. Víc bych to nerozebíral. Máme tu brankáře, kterým věříme. A to je důležité,“ dodal generální manažer.
Ducks se dostali až do semifinále konference, v němž nestačili na Vegas. „Určitě o něj máme zájem. Budeme čekat na výsledky výstupní prohlídky, podle toho se zařídíme. Je to čerstvé,“ řekl během pátku Šlégr.
V sobotu už ovšem oznámil, že Dostál pro šampionát k dispozici nebude, u Gudase platí totéž. Ten měl problémy s kolenem.
„Skoro měsíc nehrál. To by bylo hodně složité, navíc na širokém ledě. Nechci Gudyho nějak shazovat nebo říkat, že by to nezvládl. To vůbec ne. Ale máme tu mladé kluky, kteří do šampionátu vstoupili dobře," dodal Šlégr, sám někdejší obránce, olympijský šampion z Nagana
Obě jsou to informace, s nimiž se dalo počítat. Takže největší zodpovědnost v brankovišti padne na evropský výběr. Ale už první utkání s Dány ukázalo, že není se čeho obávat. Josef Kořenář ho zvládl výborně, dovedl reprezentaci k vítězství 4:1.
Na dotaz, jestli čeká, jak dopadne výstupní prohlídka u Dostála, reagoval s nadhledem: „S prominutím je mi to jedno. My jsme tady teď s klukama ve třech. A jestli někdo přijede, nebo ne, neovlivníme,“ popisoval sparťanský brankář.
Tomu se utkání povedlo. A ukázal, že může být oporou. „Výborný výkon,“ pochválil ho i kouč Radim Rulík. Sám Kořenář se snažil zůstat nad věcí i před zápasem, i když lehce nervózní byl. „Když je to první zápas na šampionátu, asi by bylo trošku divný, kdybych nebyl,“ potvrdil.
„Ale snažím se ke každému utkání přistupovat stejně. Abych si s tím nemátl hlavu. Ať chytám v extralize nebo tady, chci dělat to samé,“ dodal po povedeném utkání.
V sobootním zápase proti Slovinsku by měl šanci dostat Dominik Pavlát. Právě oni dva si rozdělí největší porci utkání. Třetí brankář Petr Kváča je zatím mimo soupisku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0