Přijdou zprávy ze zámoří: Bez Gudase a téměř jistě bez Dostála. Vysvětlení je pochopitelné
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Ze zámoří přijdou očekávatelné zprávy. Podle informací iSportu se bude muset národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku určitě obejít bez obránce Radko Gudase. A s největší pravděpodobností i bez gólmana Lukáše Dostála, hlavního hrdiny ze zlaté Prahy v roce 2024. V obou případech jsou to pochopitelné důvody. Gudas dohrával se zraněním, také Dostál je po bojích o Stanley Cup dobitý… Vedení reprezentace se k tomu oficiálně vyjádří až během soboty. Program MS v hokeji 2026 >>>
Gudase provázely zdravotní problémy. Jiří Šlégr, generální manažer reprezentace, už během pátku naznačoval, že v jeho případě to bude velmi složité. Což se potvrdilo.
Také u Dostála panovala skepse. Která se potvrdila. Brankář Anaheimu a Gudasův klubový spoluhráč prožil pekelně náročnou sezonu. V únoru reprezentoval na olympiádě v Miláně, obrovskou porci utkání zažil i v NHL. V základní části odchytal 56 zápasů, v play off jich přidal 12.
Ducks se dostali až do semifinále konference, v němž nestačili na Vegas. „Určitě o něj máme zájem. Budeme čekat na výsledky výstupní prohlídky, podle toho se zařídíme. Je to čerstvé,“ řekl během pátku Šlégr.
Podle informací iSportu jsou zprávy takové, že Dostál k dispozici pro šampionát nebude. Což se stoprocentně týká i Gudase.
Obě jsou to informace, s nimiž se dalo počítat. Takže největší zodpovědnost v brankovišti padne na evropský výběr. Ale už první utkání s Dány ukázalo, že není se čeho obávat. Josef Kořenář ho zvládl výborně, dovedl reprezentaci k vítězství 4:1.
Na dotaz, jestli čeká, jak dopadne výstupní prohlídka u Dostála, reagoval s nadhledem: „S prominutím je mi to jedno. My jsme tady teď s klukama ve třech. A jestli někdo přijede, nebo ne, neovlivníme,“ popisoval sparťanský brankář.
Tomu se utkání povedlo. A ukázal, že může být oporou. „Výborný výkon,“ pochválil ho i kouč Radim Rulík. Sám Kořenář se snažil zůstat nad věcí i před zápasem, i když lehce nervózní byl. „Když je to první zápas na šampionátu, asi by bylo trošku divný, kdybych nebyl,“ potvrdil.
„Ale snažím se ke každému utkání přistupovat stejně. Abych si s tím nemátl hlavu. Ať chytám v extralize nebo tady, chci dělat to samé,“ dodal po povedeném utkání.
V dnešním zápase proti Slovinsku by měl šanci dostat Dominik Pavlát. Právě oni dva si rozdělí největší porci utkání. Třetí brankář Petr Kváča je zatím mimo soupisku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0