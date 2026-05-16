Čech se chystá na Čechy! Ve slovinské brance. Trénoval ho Rulík, hrál s ním Šlégr: Skvělý kluk
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Jmenuje se Lukáš Horák a vzhledem k tomu by vás asi nenapadlo, že může večer usilovat o porážku Čechů. Ale stát by se tak skutečně mělo. Brankář původem z Mostu, který v roce 2015 dělal náhradníka Pavlu Francouzovi při titulové jízdě Litvínova, se na mistrovství světa chystá na další start za Slovinsko. V týmu soupeře má staré známé – kouče Radima Rulíka a generálního manažera Jiřího Šlégra. S oběma pracoval právě na severu Čech, Šlégra potkal ještě jako aktivního hráče. Program MS v hokeji 2026 >>>
Po českém rozbruslení před utkáním s jedním z outsiderů MS Jiří Šlégr na bývalého spoluhráče zavzpomínal. „Je to výborný kluk, takže mám parádní vzpomínky. Že chytá za Slovinsko, mě překvapilo, ale není to poprvé, co je na šampionátu. Takhle do toho šel a jsem za něj rád. Samozřejmě pro něj kariérní posun,“ gratuloval GM na dálku. Pro web iSport Lukáš Horák o pikantním střetu mluvil v pátek. Pohovořil také o Slovincích, a jak vnímají konec Anžeho Kopitara.
Když řeknu zápas proti Česku, co vám přijde na mysl?
„Bude to zvláštní v tom, že jsem Česku vždycky fandil, narodil jsem se tam. Teď budu stát proti Čechům. Ale jinak to beru jako každý zápas, nebudu nad ním nějak víc přemýšlet. Vždycky, když jdu hrát, chci vyhrát a podat co nejlepší výkon.“
Na klubové úrovni jste se potkal se současným trenérem národního týmu Radimem Rulíkem.
„Znám taky Jirku Šlégra, s ním jsem ještě hrál. Vzpomínky jsou dobré, vyhráli jsme titul, takže jiné ani nemůžou být.“
Jak se zrodil váš přesun do slovinského národního dresu?
„Bylo to vloni. Kontaktoval mě reprezentační trenér s tím, jestli bych o to měl zájem. Byl se mnou v Grenoblu šest let, když se mě na Slovinsko zeptal, tak jsem neváhal. Říkal jsem si, že by bylo super zahrát si na nejlepší úrovni, co může být. Už ve Stockholmu jsem si mistrovství světa velmi užil.“
Bylo složité získat občanství?
„Trvalo to docela dlouho, ale se vším mi pomohli. Nemusel jsem de facto nic, jen podepisovat papíry, co po mně chtěli, abych jim předložil. Nic jiného jsem naštěstí dělat nemusel.“
Jaká je kondice slovinského národního týmu?
„Hodně omlazujeme. Probíhá to od předloňska, kdy nastupuje generace mladých hráčů. Myslím, že jsou potenciálně dobří hráči, slovinský nároďák o ně nebude mít nouzi. A to ještě máme celkem plno kluků za mořem. Slovinsko je malá země, jsou tam v zásadě dva profesionální kluby, hokej jiný než v Česku. Ale plno kluků hraje americké juniorky a taky ve Švédsku.“
Zasáhl slovinský hokej konec legendárního útočníka Anžeho Kopitara?
„To se řešilo hodně. Jasně, že hokej není populární jako v Česku, ale zrovna Kopitara zná ve Slovinsku opravdu každý. Mluví se o tom, píše v médiích. Dokonce se o něm natočil film, měli jsme se na něj jít podívat, ale nakonec se to odložilo až někdy po mistrovství. Aby u toho byl také Kopitar sám.“
Nezapojí se v budoucnu do chodu reprezentace?
„Těžko říct, neznám ho, nikdy jsem ho nepotkal. Ale slyšel jsem, že by to teoreticky bylo možné. Jeho táta byl trenér národního týmu, mají to v rodině, třeba se to stane.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0