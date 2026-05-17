ZIMÁK MS s Růžičkou a Dudou: Blümel potřebuje hrát, mít ho na tribuně postrádá smysl
První a dost zásadní zpráva sobotního dne přišla dlouho před utkáním se Slovinskem (2:3p) na MS ve Švýcarsku. Útočník Matěj Blümel se hned po duelu s Dánskem stěhoval na tribunu. Překvapivé řešení kouče Radima Rulíka vyvolalo v prostředí českého hokeje poprask, a to nejen u tradičního experta Zimáku Radka Dudy, ale i v případě Vladimíra Růžička, jenž v minulosti s nynějším hlavním koučem reprezentace úspěšně spolupracoval. Program MS v hokeji 2026 >>>
„Matěj hraje v zámoří a měl by dostat co nejvíc zápasů, aby si na širší hřiště zvykl. Tihle kluci se potřebují trochu rozkoukat a to zápasy, ne tréninky. Navíc Matěj hrál proti Dánsku dobře, já ten důvod, proč nehrál, nechápu,“ svěřil se kouč dvojnásobných mistrů světa v ZIMÁKU ŽIVĚ.
„Pro mě je to šok,“ kroutil hlavou Radek Duda. Jak by se nyní realizační štáb po porážce se Slovinskem měl zachovat, zareagovat a nově poskládat ofenzivní formace? Jak zatím hodnotí české hráče na šampionátu a čemu se dnes Růžička věnuje?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0