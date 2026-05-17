Rulík oponuje: Galvas? Jednoznačné podkopnutí! Kouč vysvětlil, proč posadil Blümela
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Mluvil věcně, trpělivě odpovídal. Ale bez vytáček přiznal: „Je to velká komplikace.“ A ještě dodal, že určitě se mu nebude dobře spát. Kouč Radim Rulík prožívá jeden z nejtěžších momentů na střídačce národního týmu, který v sobotním duelu na MS v hokeji překvapivě prohrál se Slovinskem 2:3 v prodloužení. „Z naší strany nepovedené utkání,“ vykládal kouč, jenž vysvětlil i to, proč posadil na tribunu Matěje Blümela. „Přihlížel jsem k tomu, aby měl prostor k adaptaci. Od pondělí už bude hrát. A bude hrát hodně,“ reagoval trenér. Program MS v hokeji 2026 >>>
Český výběr poprvé v historii na šampionátu prohrál se Slovinci. Na Rulíkovi bylo vidět, jak ho to mrzí. A na rovinu přiznal, že teď jeho výběr čeká ještě tuhý boj o postup do čtvrtfinále.
K hokeji i takové okamžiky patří. Ale jak moc nepříjemné je prohrát se Slovinci?
„Není to nic příjemného, to je jasný. Ale podle počtu střel bylo jednoznačné, že jsme měli územní převahu. Bohužel nebyla produktivita. Strašně nepovedený zápas ve všech ohledech. Neproměnili jsme přesilovku, nedali jsme další šance. Soupeř skóroval po buly, náhodný odraz na 2:2. A situaci na 2:3 v prodloužení jste viděli, ztráta v útočném pásmu, brejk a už jsme to nezachránili. Z naší strany nepovedené utkání.“
Budete vyčítat něco Tomáši Galvasovi, že přišel o puk?
„Já myslím, že to bylo jednoznačně podkopnutí.“
Takže faul na něj?
„Ano. Není žádná jiná varianta. Tedy za mě, co jsem viděl. O to víc je to mrzuté.“
Mrzí vás, že jste si nepomohli přesilovkou?
„Šance byly, převaha veliká, ale produktivita nebyla. Oni víc a víc houževnatě bránili a bylo těžké se prosadit.“
Není slabých soupeřů, jak se říká, ale i tak je to frustrace, ne? Když přijde takový zápas.
„Hlavně pro hráče, ale i pro nás všechny. Pokusíme se připravit dobře na další utkání.“
Co říkáte na brankáře Lukáše Horáka, slovinského hrdinu? Kterého dobře znáte z Litvínova?
„Měl trochu štěstí, ale to k tomu patří. Vypracoval se výborně.“
Nezamává taková porážka s týmem?
„To uvidíme. Ukáže nám další průběh.“
Hráčům nemůžu vyčíst, že by tam nenechali všechno
Proč došlo k výměně v prvním útoku a Matěj Blümel nehrál?
„Chtěl jsem dostat do hry ve dvou zápasech ve dvou dnech další útočníky. Chtěl jsem rozložit síly, abychom měli energii.“
Dostal volno i proto, že musel před turnajem absolvovat přelet ze zámoří?
„Malinko jsem k tomu přihlížel, aby měl prostor k adaptaci. Aby měl po prvním utkání prostor pro zotavení. A obnovu sil. Od pondělí s ním jednoznačně počítáme do sestavy, bude hrát. A bude hrát hodně. Takže jsem jenom nechtěl, aby náraz ze začátku nebyl drastický.“
Nepomohlo by mu spíš, aby byl ve hře víc? A zvykl si na širší hřiště?
„Máme ještě pět utkání, dostane prostor, aby si zvykl.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Během olympiády v Miláně jsem se vás ptal, jestli je to po utkání s Dány v osmifinále pro vás nejhorší moment v kariéře reprezentačního kouče. A teď přichází další.
„Tenhle je ještě horší. Tam jsme to utkání zvládli, ne?“
Ano, ale i tak jste byl hodně rozmrzelý z výkonu.
„To jo. Ale tentokrát tam úsilí bylo, snaha velká. Takže nemůžu hráčům vyčíst, že by tam nenechali všechno. Nechali. Ale něco k nim máme.“
Jak je to velká komplikace směrem k čtvrtfinále?
„Určitě velká. Nemáme ho jisté. Pokud ho chceme uhrát, musíme takové soupeře porážet.“
A co říkáte na Dominika Pavláta? Nevděčné utkání pro něj, že?
„Strašně těžké. V podstatě nebyl v permanenci, strašně těžký.“
Co o zákroku v prodloužení řekl sám Tomáš Galvas:
„Já jsem tam najel v plné rychlosti, možná jsem omylem zaškobrtl, takže si nemyslím, že bychom to měli svádět na rozhodčí nebo něco takového. Bohužel jsme si to prohráli sami, nevyužili jsme šance, měli jsme daleko více střel. To nám prohrálo zápas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0