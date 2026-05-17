ONLINE: Dánsko - Švédsko 0:1. Slováci dál stoprocentní, Spojené státy přehrály Brity

Jacob de la Rose forčekuje Anderse Kocha z Dánska
MS v hokeji
Na hokejovém mistrovství světa pokračují boje v základních skupinách třetím hracím dnem. Velká Británie dvě třetiny sympaticky vzdorovala USA, nakonec ale padla s favoritem jasně 1:5. Slovensko dokráčelo k sebejisté výhře nad Itálií 4:1 a po dvou zápasech zůstává stoprocentní. Od 16:20 dojde na duely Rakouska s Maďarskem a Dánska se Švédskem. Večer jsou na programu souboje Německa s Lotyšskem a Norska se Slovinskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Velká Británie - USA 1:5

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Curychu nováčka Velkou Británii 5:1 a po porážce s domácím Švýcarskem (1:3) si připsali ve skupině A první body. Dvěma góly dnes pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové zůstali bez bodu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko220007:26
2Švýcarsko220007:36
3Rakousko110005:23
4USA210016:43
5Lotyšsko100012:40
6Německo100011:30
7Maďarsko100011:40
8Velká Británie200023:100

    Skupina B

    Itálie - Slovensko 1:4

    Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Fribourgu Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada2200011:36
    2Slovensko220006:26
    3Česko210106:44
    4Slovinsko101003:22
    5Norsko100011:20
    6Švédsko100013:50
    7Dánsko100011:40
    8Itálie200021:100

