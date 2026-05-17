ONLINE: Německo - Lotyšsko 0:0. Sebejisté výhry Švédska a USA. Podruhé uspělo Slovensko
Na hokejovém mistrovství světa pokračují boje v základních skupinách třetím hracím dnem. Velká Británie dvě třetiny sympaticky vzdorovala USA, nakonec ale padla s favoritem jasně 1:5. Slovensko dokráčelo k sebejisté výhře nad Itálií 4:1 a po dvou zápasech zůstává stoprocentní. Rakousko si poradilo s Maďarskem 4:2, Dánsko nedokázalo čelit Švédsku, jemuž podlehlo jasně 2:6. Večer jsou na programu souboje Německa s Lotyšskem a Norska se Slovinskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
Velká Británie - USA 1:5
Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Curychu nováčka Velkou Británii 5:1 a po porážce s domácím Švýcarskem (1:3) si připsali ve skupině A první body. Dvěma góly dnes pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové zůstali bez bodu.
Rakousko - Maďarsko 4:2
Hokejisté Rakouska zvítězili na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 4:2 a jsou s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství nad Velkou Británií 5:2. Maďaři zůstávají bez bodového zisku.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|2
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
USA
|2
|1
|0
|0
|1
|6:4
|3
|5
Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|6
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B
Itálie - Slovensko 1:4
Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Fribourgu Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec.
Dánsko - Švédsko 2:6
Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu Dánsko 6:2 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli. Dánsko podruhé prohrálo. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|5
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|6
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|7
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0