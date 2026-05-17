ONLINE: Německo - Lotyšsko 0:2. Sebejisté výhry Švédska a USA. Podruhé uspělo Slovensko

Mattias Ekholm slaví gól s Viggo Bjorckem proti DánskuZdroj: ČTK
MS v hokeji
Na hokejovém mistrovství světa pokračují boje v základních skupinách třetím hracím dnem. Velká Británie dvě třetiny sympaticky vzdorovala USA, nakonec ale padla s favoritem jasně 1:5. Slovensko dokráčelo k sebejisté výhře nad Itálií 4:1 a po dvou zápasech zůstává stoprocentní. Rakousko si poradilo s Maďarskem 4:2,  Dánsko nedokázalo čelit Švédsku, jemuž podlehlo jasně 2:6. Večer jsou na programu souboje Německa s Lotyšskem a Norska se Slovinskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Velká Británie - USA 1:5

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Curychu nováčka Velkou Británii 5:1 a po porážce s domácím Švýcarskem (1:3) si připsali ve skupině A první body. Dvěma góly dnes pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové zůstali bez bodu.

Rakousko - Maďarsko 4:2

Hokejisté Rakouska zvítězili na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 4:2 a jsou s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství nad Velkou Británií 5:2. Maďaři zůstávají bez bodového zisku.

MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rakousko220009:46
2Finsko220007:26
3Švýcarsko220007:36
4USA210016:43
5Lotyšsko100012:40
6Německo100011:30
7Maďarsko200023:80
8Velká Británie200023:100

    Skupina B

    Itálie - Slovensko 1:4

    Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Fribourgu Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec.

    Dánsko - Švédsko 2:6

    Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu Dánsko 6:2 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli. Dánsko podruhé prohrálo. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.

    MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada2200011:36
    2Slovensko220006:26
    3Česko210106:44
    4Švédsko210019:73
    5Slovinsko101003:22
    6Norsko100011:20
    7Dánsko200023:100
    8Itálie200021:100

