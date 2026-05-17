ONLINE: Slovensko hraje s Itálií, připíše si další výhru? Velká Británie - USA
Na hokejovém mistrovství světa pokračují boje v základních skupinách třetím hracím dnem. Od 12:20 v áčku Velká Británie čelí USA a v české skupině B Slováci vyzvou Itálii. Od 16:20 pak dojde na duely Rakouska s Maďarskem a Dánska se Švédskem. Večer jsou na programu souboje Německa s Lotyšskem a Norska se Slovinskem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|3
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|4
Lotyšsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|5
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|5
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Velká Británie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|8
Maďarsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0