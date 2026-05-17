Slováci slaví druhou výhru na MS, Slovinsko nedalo gól Norsku. Uspěli Švédové i Američané

Třetí hrací den MS v hokeji 2026 je za námi. Slováci už mají na kontě šest bodů, když v nedělním duelu porazili Itálii 4:1. Slovinsko po senzačním skalpu Norska tentokrát nedokázalo proti Norsku ani skórovat a padlo 0:4. Švédsko si pak v „české“ skupině B poradilo s Dánskem 6:2. V Curychu si pak Američané smlsli na Velké Británii, druhou výhru zapsali také Rakušané a ve večerním duelu Lotyšsko porazilo Německo 2:0. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Velká Británie - USA 1:5

Američané porazili na mistrovství světa v Curychu nováčka Velkou Británii 5:1 a po porážce s domácím Švýcarskem (1:3) si připsali první body. Dvěma góly pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové zůstali bez bodu.

Rakousko - Maďarsko 4:2

Rakušané zvítězili nad Maďarskem 4:2 a jsou s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství nad Velkou Británií 5:2. Maďaři zůstávají bez bodového zisku.

Německo - Lotyšsko 0:2

Lotyšsko vynulovalo Německo a ve druhém utkání na letošním MS si připsalo první body. Vítězný gól dal v 19. minutě útočník Martinš Dzierkals z pražské Sparty a ve druhé třetině se prosadil v přesilové hře kapitán Rudolfs Balcers. Brankář Kristers Gudlevskis udržel čisté konto. Němci zůstávají bez bodu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rakousko220009:46
2Finsko220007:26
3Švýcarsko220007:36
4USA210016:43
5Lotyšsko210014:43
6Německo200021:50
7Maďarsko200023:80
8Velká Británie200023:100

    Skupina B

    Itálie - Slovensko 1:4

    Slovensko uspělo i ve svém druhém duelu na letošním šampionátu, v neděli zdolalo Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec.

    Dánsko - Švédsko 2:6

    Švédové porazili Dánsko 6:2 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli. Dánsko podruhé prohrálo. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.

    Norsko - Slovinsko 4:0

    Slovinci po senzačním skalpu Česka ve svém druhém duelu na turnaji neuspěli, s Norskem prohráli 0:4. V brance Slovinska dostal oproti předešlému duelu místo Lukáše Horáka šanci Žan Us. Hattrickem se na výhře Norska podílel útočník Jacob Berglund, čisté konto udržel Henrik Haukeland.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada2200011:36
    2Slovensko220006:26
    3Česko210106:44
    4Norsko210015:23
    5Švédsko210019:73
    6Slovinsko201013:62
    7Dánsko200023:100
    8Itálie200021:100

