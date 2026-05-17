Slováci slaví druhou výhru na MS, Slovinsko nedalo gól Norsku. Uspěli Švédové i Američané
Třetí hrací den MS v hokeji 2026 je za námi. Slováci už mají na kontě šest bodů, když v nedělním duelu porazili Itálii 4:1. Slovinsko po senzačním skalpu Norska tentokrát nedokázalo proti Norsku ani skórovat a padlo 0:4. Švédsko si pak v „české“ skupině B poradilo s Dánskem 6:2. V Curychu si pak Američané smlsli na Velké Británii, druhou výhru zapsali také Rakušané a ve večerním duelu Lotyšsko porazilo Německo 2:0. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
Velká Británie - USA 1:5
Američané porazili na mistrovství světa v Curychu nováčka Velkou Británii 5:1 a po porážce s domácím Švýcarskem (1:3) si připsali první body. Dvěma góly pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové zůstali bez bodu.
Rakousko - Maďarsko 4:2
Rakušané zvítězili nad Maďarskem 4:2 a jsou s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství nad Velkou Británií 5:2. Maďaři zůstávají bez bodového zisku.
Německo - Lotyšsko 0:2
Lotyšsko vynulovalo Německo a ve druhém utkání na letošním MS si připsalo první body. Vítězný gól dal v 19. minutě útočník Martinš Dzierkals z pražské Sparty a ve druhé třetině se prosadil v přesilové hře kapitán Rudolfs Balcers. Brankář Kristers Gudlevskis udržel čisté konto. Němci zůstávají bez bodu.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|2
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
USA
|2
|1
|0
|0
|1
|6:4
|3
|5
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B
Itálie - Slovensko 1:4
Slovensko uspělo i ve svém druhém duelu na letošním šampionátu, v neděli zdolalo Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec.
Dánsko - Švédsko 2:6
Švédové porazili Dánsko 6:2 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli. Dánsko podruhé prohrálo. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.
Norsko - Slovinsko 4:0
Slovinci po senzačním skalpu Česka ve svém druhém duelu na turnaji neuspěli, s Norskem prohráli 0:4. V brance Slovinska dostal oproti předešlému duelu místo Lukáše Horáka šanci Žan Us. Hattrickem se na výhře Norska podílel útočník Jacob Berglund, čisté konto udržel Henrik Haukeland.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0