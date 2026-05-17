Sedlák: Zní to blbě, ale zavinili jsme si to sami. Horákovi jsme to usnadnili
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Ani pro něj, jednoho z klíčových lídrů, to nebylo nic příjemného. Lukáš Sedlák, zlatý šampion z Prahy a nedávný vládce s Pardubicemi, tentokrát musel skousnout bolavou porážku na mistrovství světa. Se Slovinci. „My jsme si to zavinili sami," říkal útočník, který trefil gól na 2:1. Z jeho výrazu byla patrná úleva. Ale soupeř se nepoložil. A v prodloužení slavil výhru 3:2. Do jejich formace s kapitánem Romanem Červenkou se posunul Jan Mandát. Obnovila se tak pardubická letka.
Už z výrazu bylo patrné, že není nadšený. I tak se u novinářů ochotně zastavil. Takhle 33letý útočník viděl utkání se Slovinci.
Co způsobilo porážku s outsiderem?
„Škoda neproměněných šancí a přesilovek, co jsme měli. Nedali jsme gól, mohli jsme odskočit. Málo jsme se tlačili do branky, podle mě jsme situace zbytečně přehrávali. V útočném pásmu jsme hráli jen okolo, nedostávali jsme se před gólmana, aby z toho pramenily nějaké dorážky.“
Říká se, že není slabých soupeřů. Ale když pak přijde realita a prohrajete, jak se to kouše?
„Zní to blbě, ale když to řeknu, tak my jsme si to zavinili sami. Nebylo to tak, že by nás v nějakých pasážích přehrávali. Ale dostali jsme gól v oslabení a pak po odrazu po buly. Měli jsme dát víc gólů, pomoct si přesilovkou. Nedostávali jsme puky do branky, neclonili jsme, netečovali, nedoráželi.“
Co říkáte na českého gólmana Lukáše Horáka, který se vybičoval k životnímu výkonu?
„Jo, chytal dobře, ale jak jsem říkal, měli jsme před ním málo lidí, usnadnili jsme mu to.“
Co přesně jste reklamoval po buly po gólu na 2:2?
„Mělo za mě být nové vhazování… Ale to ani nechci řešit.“
Jak podle vás tým na porážku zareaguje?
„Každá taková prohra je pro tým blbá. Ale je vlastně jedno, s kým jsme prohráli. Prostě jsme prohráli… Tak to musíme brát a poučit se z toho. Je to druhý zápas ve skupině, spoustu hokeje před námi. Dobře si to rozebereme, ale podle mě jsme tak nějak všichni viděli, kde nás tlačila bota. Sice jsme si to říkali, ale…“
Je nevděčné hrát podobné zápasy? Přistoupí k tomu člověk podvědomě vždycky stoprocentně?
„To je po prohře těžké komentovat. Jsme prostě na mistrovství a každý zápas se musí odmakat. Myslím, že jsme makali, ale chce to hru trošku zjednodušit. Míň je někdy víc.“
Jak jste vnímal, že se k vám do první formace posunul Jan Mandát, který nahradil Matěje Blümela?
„Trenér nám to řekl ráno, když jsme se potkali. Ale nevím, je asi celkem jedno, s kým hraju. Moje práce je prostě jít na led a podat co nejlepší výkon.“
Jak jste viděl zákrok na Tomáše Galvase v nastavení?
„No, ani nevím. Spíš si myslím, že Galvimu začal puk skákat a pak se nějak srazili. Viděl jsem to až na kostce, nevím.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0