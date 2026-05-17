Proč nehrál Blümel? Adaptace střelce na tribuně přinesla bolavou daň za pokus
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Za čtyři roky v zámoří nasypal 112 branek. Příspěvek, který z něj dělá prvotřídního snajpra. Čekali jste, že když Matěj Blümel v 25 letech vycestoval na svůj druhý světový šampionát, bude hrát a hodně. Trenér Radim Rulík mu po porážce 2:3 v prodloužení se Slovinskem velkou šanci skutečně slíbil, ale pro duel s trpaslíkem si vybral jiné. Táborský rodák jen sledoval ofenzivní zmar, nemohl týmu pomoct. „Vždycky do zápasu dávám všechno,“ avizoval už po úvodním klání s Dány (4:1). Program MS v hokeji 2026 >>>
Když před čtyřmi roky získal nominaci na mistrovství světa, byl jako vyjukaný zajíc mezi mrakodrapy. Ale mezinárodní úrovni se Blümel rychle přizpůsobil, za turnaj bral bilanci 4+4 a na jeho konci mu na krku visela bronzové medaile. Zkušenosti přijímal od Davida Krejčího a Romana Červenky, s nímž znovu spojil síly v úvodním skupinovém klání ve Švýcarsku.
K (ex)pardubické trojce se přidal ještě Lukáš Sedlák. A nejmladší člen komanda si pochvaloval, jaké persony má k dispozici. „Oni se spolu vidí i poslepu, já se jich ptal po každém střídání. Jsou super a pomáhají mi, říkají, kam mám jezdit. Snažím se pro ně dělat černou práci, dávat jim puky. Třeba mě pak někdy najdou před brankou. Máme to tak rozdělené,“ líčil Blümel spolupráci s prvotřídními reprezentanty.
Vazba se přerušila pro druhé utkání. Autor dvou bodů z úvodního vystoupení zápasovou nominaci tentokrát neobdržel. Radim Rulík našel k rozhodnutí své důvody, obnovil formaci Dynama z nedávného extraligového play off a k Sedlákovi s Červenkou posunul Jana Mandáta.
„Chtěl jsem dostat do hry ve dvou zápasech ve dvou dnech další útočníky. Chtěl jsem rozložit síly, abychom měli energii. Malinko jsem přihlížel k tomu, aby měl Matěj ještě prostor k adaptaci a pro zotavení, obnovu sil. Od pondělí s ním jednoznačně počítáme do sestavy, bude hrát. A bude hrát hodně. Takže jsem jenom nechtěl, aby náraz ze začátku byl tak drastický,“ sděloval hlavní kouč.
Česko se po výsledkové blamáži se slovinským trpaslíkem nicméně táže, zda byla proměna nutná. Pochopitelně jen realizační štáb skutečně ví, v jaké kondici a pohodě se Blümel dostavil, zda na útočníka Bostonu a Providence Bruins nedolehl jet lag. K mužstvu se připojil nejpozději ze všech. Nicméně perfektní kariérní příběh Jana Mandát s návratem ze dna do reprezentace neměl šťastné vyústění a nováček významnou zápasovou stopu nezanechal.
Slabá česká efektivita v ofenzivní fázi stála za porážkou 2:3 v prodloužení. Ta nejen nahlodala dosavadní týmovou pohodu, ale hlavně může zkomplikovat postupovou matematiku směrem ke čtvrtfinále. Češi vědí, že pokud nenastane další šok, potřebují skolit jednoho z dvojice Švédsko – Kanada, aby hráli o přijatelného protivníka. U stěžejních mačů by už Blümel rozhodně chybět neměl.
Na širokém ledě střílí žblabuňky
Sám přiznal, že rozkoukat se na širokém ledě není po čtyřech sezonách převážně v AHL snadné. I proto se jeho vynechání proti Slovincům jeví diskutabilně. „Rozdíl oproti MS 2022 je pro mě v tom, že jsem hrál na americké půdě, led je tam úzkej. Člověk může být u mantinelu a hned vystřelit. Je velká šance, že dáte góla. Tady je z toho jen žblabuňka. Pro mě jako střelce nezvyk. Ale jsou tam i další věci. Věřím, že si budu zvykat v každém dalším zápase,“ pronášel Blümel po Dánech.
„Máme ještě pět utkání, dostane prostor, aby si zvykl,“ oponoval Rulík na otázku, zda není záhodno si zvykat spíš na ledě, než na tribuně.
Od Blümela bude potřebovat ofenzivní nadstavbu. I když comeback na evropské kluziště není snadný, chtě nechtě patří pětadvacetiletý křídelník ke stěžejním členům českého útoku. Byl rovněž součástí druhé přesilovkové formace, kdy na středu v roli takzvaného bumpera zkoušel nahlodávat dánskou obranu. Očekávání, která na něj klade veřejnost, si k tělu nebere.
„Něco jsem viděl, ale snažím se to ventilovat, vůbec neřešit. Vím, že hokej hrát umím, hraju ho celý svůj život. Vždycky do něj dám všechno. Buď gól padne, nebo ne. Snažím se to brát furt stejně. Na minulém MS jsem hrál s Krejčou, Červusem, letos byl s námi Sedlo. Skvělé dvojice hokejistů. Já věřím, že jsem se za čtyři roky v hokeji zlepšil. Snažím se dělat i černou práci, vím, jaké mám u sebe hokejisty. Když jim můžu vydolovat puk, udělám to,“ předsevzal si Blümel.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0