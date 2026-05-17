Rulík měnil sestavu, Slováci ne: O Češích jsme nemluvili. Podobná pozice, jiný přístup
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Stejně jako český národní tým i Slovensko potkaly na úvod mistrovství světa dva zápasy ve dvou dnech. Hlavní kouč Vladimír Országh však na rozdíl od Radima Rulíka obsazení formací neměnil. Sahat do personálního složení sestavy dost dobře nemohl. „Nad něčím jsme uvažovali, ale obránce Meliško má drobné zranění, útočník Nauš není zapsaný. Víceméně nebylo koho měnit,“ vysvětlil slovenský trenér. Jeho svěřenci nedovolili stejný šok jako Češi a podceňovanou Itálii zdolali 4:1. Program MS v hokeji 2026 >>>
Po dvou utkáních si Slováci hýčkali plný bodový zisk. Nejprve uhlídali těsné vedení 2:1 s Norskem, o zhruba 22 hodin později vyjeli do zápasu s Italy. A přes úvodní porodní bolesti dokázali získat další vítězství. S jinou filozofií, než jakou se prezentoval český národní tým.
Oba mančafty se přitom ocitly v prakticky totožné situaci. S jediným rozdílem, kdy východní sousedé ještě čekají na možný příjezd útočníka Montrealu Juraje Slafkovského, takže jedno nezaplněné místo na soupisce si nechávají volné. Jinak ovšem využili úplně totožnou sestavu, která dokončila partii s Nory.
Ze slovenské strany proti Italům nedošlo ani k šetření hráčů elitních útoků. Třeba bývalý hradecký forvard Oliver Okuliar naskočil na víc než 20 minut. Hodně se na ledě objevovali i bratři Pospíšilové, kteří při vzájemné souhře znovu zařídili branku. A znovu se o ni postaral starší Kristián, vyslanec brněnské Komety. Itálie padla 1:4, v předpokládaném záchranářském boji se Slovinskem zatím ztrácí. Hlavně vinou sobotního zaváhání Čechů.
„Slovinci Čechy porazili, ukázali kvalitu. My na Slovince musíme dobře zregenerovat a připravit se na úterní zápas s nimi. Víme, že každý duel bude důležitý. Nicméně o Češích (a jejich zaváhání) jsme před Italy nemluvili, spíš jsme se bavili o olympiádě, protože tam nás Italové trápili do konce, vyhráli jsme pouze 3:2. To byl zdvižený prst,“ uvedl Országh, že české zklamání jako výstrahu při přípravě týmu na duel s jiným outsiderem nepoužil.
Slovensko si vybudovalo klidnou pozici, a pokud se mu podaří uspět také proti týmu brankáře a českého rodáka Lukáše Horáka, bude už vážně uvažovat o čtvrtfinále. Nejtěžší prověrky proti Česku (23. května), Kanadě (24.) a Švédsku (26.) nicméně Országhovy hráče čekají až v samém závěru fribourgské skupiny B.
Proti největším favoritům by v rovině velké teorie už mohl nastoupit Juraj Slafkovský, jehož ovšem nejprve čeká sedmý zápas série mezi Montrealem a Buffalem. Slováci přesto budou v jeho účast doufat do poslední možné chvíle. Po neděli řešili kromě zdravotního stavu zadáka Jakuba Meliška ještě problémy očekávané brankářské jedničky Samuela Hlavaje. Hrdina duelu s Norskem dostal volno a Slováci budou jeho možný návrat vyhodnocovat ze dne na den.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0