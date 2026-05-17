Trénink po historickém zmaru: Legendy při bagu, nechyběl Blümel. Mandát vypíná sítě
PŘÍMO Z FRIBOURGU | V prázdné tréninkové aréně se rozléhaly rány pukem. Hráči zatím nikde, to jenom Tomáš Plekanec zkoušel střely z první. Nabíjel mu Marek Židlický. Většina z nich šla pod horní tyčku. Oni dva se pak na konci zapojili i do baga. Právě dvojice někdejších legend zpestřila dnešní trénink po bolavé porážce se Slovinci (2:3p). „Dodali tomu šmrnc. Pleky si mě vodil, pořád to má v ruce,“ pousmál se útočník Michal Kovařčík. Jeden z devíti hráčů, kteří šli na led. Zbytek regeneroval. Program MS v hokeji 2026 >>>
Kdyby neměli na sobě teplákovky, nepoznáte, že nepatří do týmu. Asistenti Plekanec se Židlickým se zapojovali do cvičení, na konci hráli bago.
„Pleky si mě při něm vodil. Jsou to extra hráči. Je vidět, proč měli za sebou takové kariéry,“ řekl o nich Kovařčík, jenž se dočkal zapsání na soupisku. Při zlaté Praze před dvěma lety byl pouze součástí týmu, pomáhal tmelit partu, ale na ledě chyběl.
Až teď si zahrál. A hned to byla porážka se Slovinci… Stejně mrzutou premiéru na velké akci měl i útočník Jan Mandát, který místo Matěje Blümela naskočil do prvního útoku. Jeho příběh je podobný. Roky čekal na šanci, o šampionátu snil.
A teď byl u propadáku. „První start na mistrovství, první bod. Ale prohra se Slovinci, první v historii. Je to krutý, ale je to týmový sport,“ krčil rameny Mandát, když po tréninku přišel mezi novináře.
Na něm se sešlo devět hráčů. Vedle všech tří gólmanů a Kovařčíka s Mandátem to byli: Jan Ščotka, Tomáš Galvas, Matěj Blümel a Jiří Černoch.
Na ledě nechyběl ani hlavní kouč Radim Rulík, ale spíš v roli pozorovatele. Jen tak popojížděl a všechno pečlivě pozoroval. Tréninku šéfoval Jiří Kalous, další dva asistenti se zapojovali do cvičení. Nechyběli ani při závěrečném bagu. Jeho tempo bylo vysoké, neztráceli se ani Plekanec se Židickým.
„Být s takovými ikonama na ledě, a ještě si s nimi zahrát bago? Něco neskutečnýho. Mohli by klidně hrát ještě extraligu. Jsou to skvělí hráči, pořád to mají v ruce,“ vykládal Mandát, čerstvý extraligový šampion s Pardubicemi.
Sociální sítě? Nic hezkého
Když přišel mezi novináře, pot z něj tekl. Dali si do těla. Bruslil s hráči, kteří ve dvou utkáních nebyli tak vytěžovaní. Opory zůstaly na hotelu. „Plán byl takhle rovnou daný. Že bude dobrovolný trénink. Zápasy jsou pozdě, přijíždíme po půlnoci. Není to na to, abychom po dvou utkáních ve dvou dnech měli plný trénink,“ vysvětlil Plekanec, když dorazil mezi novináře.
Opět už v roli kouče. Ostatní hráči měli posilovnu a regeneraci na hotelu v Bernu.
A jak podle něj s týmem otřese porážka s outsiderem? „Je to nepříjemný. Nemusíme si nalhávat, že ne. Není té něco, z čeho máme radost. Každý čeká, že se zápas zvládne, že se nebudeme trápit. Ale takové zaváhání se stávají. Že někdo takhle klopýtne. Nemělo by se to stávat. Doufejme, že tohle je naše poslední klopýtnutí. Teď už si žádné dovolit nemůžeme,“ vykládal Plekanec, jenž se jako hráč zúčastnil jedenácti šampionátů. Získal tři medaile (2006 stříbro a 2011 s 2012 bronz). Jako kouč vyhrál MS v Praze (2024).
„Určitě jsme všichni nastavení, že Slovince musíme zapomenout a koukat dopředu. A dokázat, že i tak může turnaj skončit dobře,“ přeje si Kovařčík.
V pondělí je na programu zápas se Švédy. Opět od 20.20 hodin. A pokud se mužstvo nechce poprvé v historii objevit mimo čtvrtfinále, už si ve zbývajících pěti duelech nesmí dovolit příliš zaváhání. I tohle je pro hráče motivace. Napravit slovinský šok.
„Máme ještě pět utkání. Samozřejmě každý očekával, že se Slovinci vyhrajeme, ale prostě to bylo včera. Teď je nový den a čekají nás Švédové,“ burcuje Mandát, jenž si čistí hlavu při procházkách. A snaží se omezit čas na sociálních sítích. „Víme, co nás tam čeká. Není to nic hezkého. Od toho se snažíme oprostit. Turnaj je rychlý, tady není čas přemýšlet nad včerejškem,“ uvědomuje si pardubický šampion.
Po titulu to byl jiný příběh, ne? Na Instagramu se to jistě hemžilo gratulacemi. „Po titulu taky nebyly sociální sítě jenom hezký. S mojí minulostí jsou lidi, kteří mi to musí pořád předhazovat,“ krčí rameny.
V pondělí je na řadě další zápas. Češi potřebují restart.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0