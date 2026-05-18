Slovinský reportér o zázraku: Horáka mají u nás lidi moc rádi. Popisuje, jak ho získali
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Je legendou mezi sportovními novináři ve Slovinsku. V 57 letech se dočkal jednoho z největších úspěchů tamního hokeje, když národní tým v sobotu večer zdolal na mistrovství světa český výběr 3:2 v prodloužení. „Pro nás je to obrovská věc," říká uznávaný reportér Siniša Uroševič, který byl na prvním šampionátu v roce 1993. Slovinští fanoušci si podle něj zamilovali českého brankáře Lukáše Horáka. „Všichni ho mají rádi. I spoluhráči," říká pro deník Sport a web iSport. K Česku má vřelý vztah, proto rozhovor probíhal v češtině.
Co pro vás historický první vítězství s českým týmem znamená?
„Je to obrovské překvapení. Může se to srovnat jenom s naším vítězstvím nad Amerikou při olympiádě v Koreji v roce 2018. Taky jsme vyhráli 3:2 v prodloužení. Opravdu velký úspěch, protože Česko je hokejová velmoc. Já jsem vás vždycky obdivoval. Česká hokejová tradice, kultura, nádhera. My Slovinsko bohužel taková hokejová země nejsme. (směje se) Takže když vyhrajeme, prostě super. Jako kdyby někdo, s kým se nepočítá, porazil ve fotbale Španělsko nebo Německo.“
Jak Slovinci vnímají, že za ně chytá český brankář?
„Fanoušci už ho vzali za svého. Jsou velmi rádi, že máme takového super gólmana. Mám s ním výborný vztah. Je brankářem Olimpija Lublaň, sleduju skoro každý jeho zápas. A je to opravdu skvělý brankář. Navíc super kluk. Je fajn, nekonfliktní, přátelský. Je rád, když si s ním popovídám česky. Vždycky se zasmějeme. V kabině Lublaně jsou další hráči, kteří hráli v Česku. Třeba Blaž Gregorc, Robert Sabolič. Takže i oni umí česky, mohou se s ním bavit v jeho řeči. Nejen fanoušci, ale i spoluhráči ho mají rádi.“
Byl to pro něj podle vás hodně speciální zápas?
„Určitě ano. Těšil se už minulý rok, bavili jsme se o tom.“
Zajímavé jsou okolnosti jeho reprezentačního angažmá, že?