Česko - Švédsko 4:3. Výhra v dramatickém zápase! Národní tým zdolal favorita
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Čekalo se, jak tým odpoví na blamáž se Slovinci. Odpověď je optimistická. Čeští hokejisté to zvládli! Ale stálo je to spoustu sil. A nervů. V infarktovém zápase mistrovství světa, v němž se to nejpodstatnější událo už v první třetině, nakonec vyhráli nad Švédy 4:3. Je to úleva… Plný bodový zisk přináší uklidnění, protože další ztráta už by znamenala stav nouze. Čtvrtfinále jisté ještě není, ale v kabině už se líp dýchá. Zvlášť po tak vybojované partii. Po dni volna hrají Češi ve středu s Italy (od 16.20 hodin). Program MS v hokeji 2026 >>>
Jestli jste v sobě měli ještě pocit unaveného hokeje proti Slovincům, tak první třetina vás musela okamžitě přepnout do bojového módu. Během úvodního dějství se toho stalo tolik jako jindy při celém utkání.
Tři české góly, jeden neuznaný, rvačka, trest do konce utkání, přívaly emocí. O pauze chodili po černých ochozech BCF arény čeští fanoušci, kroutili hlavou a debatovali: „Jak je možné, že rozhodčí neuznali ten gól?“ Tomu nikdo nerozuměl.
Útočník Jiří Černoch se rozjel směrem k rozhodčím a z plných plic řval: To přece musí být gól! Švédský brankář puk pokryl, jenže potom mu pomalinku vyklouznul. Tak ho karlovarský poctivec došťouchnul. Jenže sudí si pak stoupl před box časoměřičů a do mikrofonu pravil: Puk byl pokrytý. Fandové kroutili hlavou. Opravdu? Jak to?
Nikdo tomu nerozuměl. Ani výklad hokejových pravidel. Marné byly protesty na ledě. Ale národní tým se zdravě naštval. Napřáhl se kanonýr Dominik Kubalík a poslal pud pod horní tyčku. Typický moment v jeho stylu.
Na světelné tabuli se rozsvítilo 2:0. A zanedlouho přišlo další drama. Útočník Jakub Flek, jenž po ledě jezdí jako motorová myš, bekhendem doklepl puk do branky. Vystartoval k mantinelu, zaťal pěst a vyskočil na plexisklo.
Je to tam!
Sudí hned ukázali, že gól platí. Ale pak nastala mela. Jeden ze Švédů zalehl Daniela Voženílka, což nechtěl tolerovat obránce Jan Ščotka. Jako správný ochránce se šel bít za tým. Prásk! Následoval krosček. Sudí šli k videu, opět. A vydali v tomto ohledu očekávatelný verdikt. Trest do konce utkání.
Bek brněnské Komety pomalu odjížděl, ledaři mu otevřeli zadní mantinel. Tam na něj počkal kondiční kouč Michal Hamršmíd a vzal ho za ramena do kabiny. Správně se postavil za spoluhráče. Ukázal, jak tým při sobě stojí. Jenže tohle přehnal. Takže pro něj rychle skončilo už tak krátké účinkování na šampionátu. Naskočil do prvního utkání, v němž odehrál tři minuty.
„Pro jeho psychiku je dobrý, že jsme vyhráli. Že se to neprohrálo,“ zastal se ho útočník Lukáš Sedlák. „Já jsem to pořádně neviděl, nemůžu soudit. Ale všichni říkali, že zákroky byly z obou stran stejný,“ vykládal po utkání klíčový český útočník.
Zastal se spoluhráčů. Je ale otázkou, jestli to musel řešit zrovna takovým zákrokem...
„Zákrok je jasný. Rozhodčí ani nemohl jinak trestat, bylo to hokejkou přímo do obličeje. Pět plus do konce, tečka,“ hodnotil následně ve vysílání ČT Sport David Pospíšil.
Čeští příznivci pak ocenili, že alespoň na tabuli přibyla trojka. A zatleskali. Ale ani poté nebyla nouze o dramatické okamžiky. Švédové se nechtěli s tím, že prohrávají, spokojit. Snížili na 2:3 ještě během první třetiny. V úvodu třetí části se prosadil opět Černoch. Ale tentokrát sudí u videa zareagovali správně a gól posvětili: 4:2.
Ovšem scénář zápasu psal další zápletku. A další švédský gól. S vypětím všech sil družina Radima Rulíka odolala. Ale na konci se klepala, Švédové zlobili. Tlačili se za vyrovnáním.
Fanoušci skandovali: Češi, Češi! Očima je hnali k tomu, aby vedení udrželi. Což se podařilo.
V úterý má reprezentace volno, ve středu od 16.20 hraje proti Itálii. Takže hráčům končí noční série, třikrát v řadě se hrálo večer.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0