ONLINE: Česko - Švédsko. Národní tým čelí těžké zkoušce, odčiní poslední nezdar?
České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Fribourgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2:3 v prodloužení se Slovinskem. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4:1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou čtyři nejlepší celky.
Češi proti Švédsku nastoupili na MS i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2:5. V této sezoně český tým prohrál se Seveřany na turnaji Karjala 1:3, na Švýcarských hrách 0:5 a na Českých hrách 2:4. Poté na Švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0