Finové deklasovali USA, Německo - Švýcarsko 1:6. Kanada zlomila Dány ve třetí třetině

Němci o první body na MS bojovali proti Švýcarsku
Základní skupiny na hokejovém šampionátu pokračují. Pondělní program odstartovalo drtivé vítězství Finů nad USA 6:2. Dánové dvě třetiny drželi bezbrankový stav s Kanadou, favorit ale ve třetí třetině zabral a vyhrál 5:1. Na první body nedosáhli Němci, Švýcaři proti nim oslavili jasnou výhru 6:1. Češi čelí Švédsku. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A:

Finsko - USA 6:2

Finové porazili USA 6:2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají tři body za výhru nad Velkou Británií. Dvěma góly a asistencí se finském vítězství podílel útočník Lenni Hämeenaho.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko3300013:49
1Švýcarsko3300013:49
3Rakousko220009:46
4Lotyšsko210014:43
5USA310028:103
6Maďarsko200023:80
7Velká Británie200023:100
8Německo300032:110

    Kanada - Dánsko 5:1

    Kanada porazila Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vede skupinu B. Čtyřmi asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané se sice přes převahu nedokázali první dvě třetiny prosadit, ale nakonec oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada3300016:49
    2Slovensko220006:26
    3Česko210106:44
    4Norsko210015:23
    5Švédsko210019:73
    6Slovinsko201013:62
    7Itálie200021:100
    8Dánsko300034:150

