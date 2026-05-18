Předplatné

ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:0. Finové rozdrtili USA, Kanada zlomila Dány ve třetí třetině

Němci o první body na MS bojovali proti Švýcarsku
Němci o první body na MS bojovali proti ŠvýcarskuZdroj: ČTK / AP / CLAUDIO THOMA
Němci o první body na MS bojovali proti Švýcarsku
Němci o první body na MS bojovali proti Švýcarsku
Finští hokejisté si vychutnávají duel s USA
Lenni Hameenaho poslal Finy do vedení proti Spojeným Státům
Kanada zlomila odpor Dánů ve třetí třetině
Na gól Macklina Celebriniho si Dánové vzali úspěšnou výzvu
Finští hokejisté si vychutnávají duel s USA
16
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Základní skupiny na hokejovém šampionátu pokračují. Pondělní program odstartovalo drtivé vítězství Finů nad USA 6:2. Dánové dvě třetiny drželi bezbrankový stav s Kanadou, favorit ale ve třetí třetině zabral a vyhrál 5:1. Ve večerních duelech od 20.20 se pokusí o první body Němci proti Švýcarům a Češi čelí Švédsku. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A:

Finsko - USA 6:2

Finové porazili USA 6:2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají tři body za výhru nad Velkou Británií. Dvěma góly a asistencí se finském vítězství podílel útočník Lenni Hämeenaho.

MS v hokeji 2026

LIVE
62Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport7,251,37Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko3300013:49
2Rakousko220009:46
3Švýcarsko220007:36
4Lotyšsko210014:43
5USA310028:103
6Německo200021:50
7Maďarsko200023:80
8Velká Británie200023:100

    Skupina B:

    Kanada - Dánsko 5:1

    Kanada porazila Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vede skupinu B. Čtyřmi asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané se sice přes převahu nedokázali první dvě třetiny prosadit, ale nakonec oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali.

    MS v hokeji 2026

    LIVE
    51    Detail
    LIVE 1. třetina
    03    Tipsport2,93,72,25Detail

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada3300016:49
    2Slovensko220006:26
    3Česko210106:44
    4Norsko210015:23
    5Švédsko210019:73
    6Slovinsko201013:62
    7Itálie200021:100
    8Dánsko300034:150

      Začít diskuzi

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů