ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:6. Finové rozdrtili USA, Kanada zlomila Dány ve třetí třetině
Základní skupiny na hokejovém šampionátu pokračují. Pondělní program odstartovalo drtivé vítězství Finů nad USA 6:2. Dánové dvě třetiny drželi bezbrankový stav s Kanadou, favorit ale ve třetí třetině zabral a vyhrál 5:1. Ve večerních duelech od 20.20 se pokusí o první body Němci proti Švýcarům a Češi čelí Švédsku. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
Finsko - USA 6:2
Finové porazili USA 6:2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají tři body za výhru nad Velkou Británií. Dvěma góly a asistencí se finském vítězství podílel útočník Lenni Hämeenaho.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|2
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B:
Kanada - Dánsko 5:1
Kanada porazila Dánsko 5:1 a s plným počtem devíti bodů vede skupinu B. Čtyřmi asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby. Kanaďané se sice přes převahu nedokázali první dvě třetiny prosadit, ale nakonec oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2). Dánové ani ve třetím duelu na turnaji nebodovali.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0