ONLINE: Souboj gigantů, stoprocentní Finsko vyzve USA. Kanada - Dánsko, hrají i Švýcaři
Základní skupiny na hokejovém šampionátu pokračují. Na programu je čtveřice zápasů. Od 16:20 vyjedou na led dosud stoprocentní Finové proti USA, kteří za sebou mají už jednu prohru. V roli jasného favorita nastoupí Kanada, jíž se pokusí zaskočit Dánsko. Ve večerních duelech od 20:20 se pokusí o první body Němci proti Švýcarům a Češi čelí Švédsku. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A:
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|2
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
USA
|2
|1
|0
|0
|1
|6:4
|3
|5
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B:
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0