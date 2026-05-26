Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi musí porazit Kanadu, jinak se stěhují za těžkým soupeřem

Otakar Plzák, Petr Adam
MS v hokeji
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 vrcholí. Češi si svou situaci výrazně zkomplikovali překvapivou pondělní porážkou s Norskem (1:4). Čtvrtfinále už sice mají jisté od soboty, ale nyní národnímu týmu pro klíčový zápas play off hrozí těžší protivník i stěhování z Fribourgu do Curychu. Jak to aktuálně vypadá a co možný soupeř? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále

Mužstvo Radima Rulíka má po šesti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Pondělní nepovedený duel s Norskem (1:4) ale situaci v české skupině B pořádně zamotal...

Češi už jistě neskončí první. Na vedoucí Kanadu ztrácí čtyři body, Crosbymu, Celebrinimu a spol. prvenství ve skupině nikdo nevezme. Národní tým obsadí buď druhou, třetí, nebo čtvrtou pozici. Na druhé místo senzačně útočí Norové, po úterní výhře nad Dánskem (4:3p) se dostali na 15 bodů a Češi je aktuálně přeskočí jen v případě tříbodového vítězství nad Kanadou.

Reálnější tedy v tuto chvíli bohužel je, že Rulíkův tým spadne na třetí nebo čtvrtou příčku ve skupině. V takovém případě narazí ve čtvrtfinále na Švýcary, nebo Finy a bude se muset stěhovat do Curychu. O pořadí v „áčku“ definitivně rozhodne až dnešní večerní duel Švýcarsko - Finsko, kde si to nejlepší celky skupiny rozdají o první místo.

Národní tým navíc mohou přeskočit i Slováci, kteří odpoledne hrají klíčový zápas o postup se Švédskem. Kdyby naši východní sousedé zvítězili za tři body, a Češi pak v základní hrací době podlehli Kanadě, bude z toho nakonec dokonce až čtvrté místo ve skupině.

Situaci v turnaji predikuje i aplikace postupové matematiky, kterou vytvořil Dominik Jašek. Podle modelu, který simuloval zbývající skupinové zápasy a zohledňuje předpokládanou kvalitu jednotlivých týmů (na základě rankingu IIHF), Češi nakonec skončí na třetím místě ve své skupině. V takovém případě by šli na druhý celek z „áčka“, což by mohli být Finové. Pravděpodobnost takového scénáře je podle modelu nyní 39 %. Možnost střetu s domácími Švýcary model odhaduje na 30 %.

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
A2 - B3 (Curych)
B2 - A3 (Fribourg)
A1 - B4 (Curych)
Kanada - A4 (Fribourg)
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdo už má jisté čtvrtfinále

Skupina A: Švýcarsko, Finsko, Lotyšsko. Švýcaři a Finové zatím procházejí turnajem suverénně a po šesti zápasech mají plný počet 18 bodů, večer si to v přímém duelu rozdají o první místo. Lotyši postup definitivně stvrdili vítězstvím nad Maďarskem.

Skupina B: Kanada, Česko, Norsko. Český tým si definitivně zajistil postup po sobotní výhře 3:2 nad Slovenskem a díky souhře dalších výsledků (výhra Norska nad Švédskem). Rozjetí Norové pak přehráli i Čechy a už jsou také jistě v play off, po úterním vítězství nad Dánskem dokonce útočí na senzační druhé místo.

Kdo ještě bojuje o čtvrtfinále

Skupina A: O posledním volném místě rozhodne zápas USA - Rakousko. Američané jsou jako obhájci zlata pod tlakem, zápas nutně potřebují vyhrát za tři body. Pokud zvítězí Rakušané, čtvrtfinále si zajistí oni. Německo aktuálně drží čtvrtou příčku, ale do play off ho posune jediný scénař - vítězství Američanů v prodloužení nebo po nájezdech. V tu chvíli by se tři celky (USA, Německo a Rakousko) potkaly na deseti bodech a Němci by na tom v minitabulce díky vysoké výhře nad Rakouskem (6:2) byli nejlépe.

Skupina B: O čtvrtém postupujícím rozhodne přímý souboj Slovenska se Švédskem. Když Slováci uhrají alespoň bod, mají postup jistý. Švédové musí vyhrát za tři body, jinak pro ně turnaj senzačně skončí ještě před čtvrtfinále.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
  • Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Lotyšsko7400324:1712
4Německo7301323:2210
5Rakousko6300316:259
6USA6210321:208
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko7411125:1415
    3Česko6401117:1413
    4Slovensko6310219:1511
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

