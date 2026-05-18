Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi získali zpátky klid a mají i důležitou výhodu
Ještě zbývá odehrát čtyři ze sedmi utkání ve skupině, ale čeští hokejisté na mistrovství světa 2026 po nečekaném zaváhání se Slovinskem znovu získali klid výhrou nad favorizovaným Švédskem. Jak se rýsují jejich vyhlídky směrem k postupu do čtvrtfinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?
Z historických dat a matematických simulací formátu s osmi týmy ve skupině vyplývá jasná pravděpodobnostní hranice:
- 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně v kapse.
- 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
- 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.
Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)
Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Scénář A: Rovnost dvou týmů
- Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).
Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)
Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:
- Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
Pohled na českévyhlídky ve skupině B
Z hlediska rozložení sil je postupová matematika pro český tým rozdělena do dvou hlavních bloků zápasů:
- Povinné body (Základ postupu): Zápasy proti papírově slabším soupeřům (Itálie, Norsko). Zde Češi potřebují stoprocentní bodový import. Zisk z těchto duelů tvoří pevnou kostru pro postup, proto se prohra po prodloužení se Slovinskem vůbec nehodila.
- Zápasy o nasazení a klid: Proti Švédsku přišel první nečekaný bonus,teď je na řadě tradiční vypjaté derby se Slovenskem a závěrečná bitva s Kanadou. Body z těchto zápasů nejen definitivně stvrzují čtvrtfinále, ale hlavně určují pozici (1. až 4. místo), která je klíčová pro nasazení do play-off.
Český národní tým má za sebou tři zápasy ve Fribourgu a matematika postupu vypadá mnohem slibněji než po sobotní ztrátě proti Slovinsku.
Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3. Nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastnýn tříbodovým ziskem na konci.
Co znamená po výhra nad Švédskem pro postupovou matematiku?
1. Náprava zaváhání se Slovinskem
Po nečekané ztrátě se Slovinskem (porážka 2:3 v prodloužení) potřeboval národní tým nutně bodovat proti hokejovému gigantovi, aby se nedostal pod velký tlak. Zisk 3 bodů proti Švédsku vrací Čechy plnohodnotně do hry o nejvyšší příčky.
2. Výhoda ve vzájemném zápase
Vzhledem k tomu, že při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje jako první kritérium vzájemný zápas, mají nyní Češi obrovskou výhodu přímo proti Švédsku. Pokud by oba týmy zakončily skupinu se stejným bodovým ziskem, český tým se umístí před Švédy. To může být klíčové pro konečné nasazení do čtvrtfinále.
3. Boj o TOP 4 a papírově schůdnějšího soupeře
Skupina je letos velmi nabitá (s Kanadou, Slovenskem, Švédskem či Norskem). Sedm bodů po třech zápasech výrazně otevírá cestu k postupu ze 2. nebo 3. místa. Tím by se v play-off mohli vyhnout vítězi skupiny A (kterou silně odstartovali Finové a domácí Švýcaři).
4. Psychická pohoda pro zbytek skupiny
Český tým ukázal, že dokáže porazit silného soupeře i přes komplikace. Před zápasy s papírově slabšími soupeři má tým Radima Rulíka postupové karty pevně ve svých rukou. K jistotě čtvrtfinále stačí plnit roli favorita proti outsiderům a posbírat body v dalším velkém derby.
Shrnutí: Postup do čtvrtfinále mistrovství světa mají Češi pevně ve svých rukou, navíc získali výhodu proti jednomu z velkých konkurentů.
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko - Česko 1:4
- Slovinsko - Česko 3:2p
- Česko - Švédsko 4:3, pondělí 18. května, 20:20
- Česko - Itálie, středa 20. května, 16:20
- Slovensko - Česko, sobota 23. května, 16:20
- Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|1
Švýcarsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|4
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|7
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Německo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0