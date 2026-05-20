Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi zvládli nečekané drama, čtvrtfinále je velmi blízko
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 je zhruba v polovině. Češi po nečekaném zaváhání se Slovinskem zvládli další dva zápasy, po výhře nad Švédy si poradili i s nepříjemnou Itálií (3:1). Jak se rýsují jejich vyhlídky směrem k postupu do čtvrtfinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?
Z historických dat a simulací zápasů ve skupině vyplývá jasná hranice:
- 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně jisté.
- 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
- 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.
Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)
Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Scénář A: Rovnost dvou týmů
- Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).
Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)
Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:
- Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
Pohled na české vyhlídky ve skupině B
Z hlediska rozložení sil je postupová matematika pro český tým rozdělena do dvou hlavních bloků zápasů:
- Povinné body (Základ postupu): Zápasy proti papírově slabším soupeřům (zbývá už jen Norsko). Zde Češi potřebují stoprocentní bodový import. Zisk z těchto duelů tvoří pevnou kostru pro postup, proto se prohra po prodloužení se Slovinskem vůbec nehodila. Důležité jsou i vydřené tři body z duelu s Itálií.
- Zápasy o nasazení a klid: Proti Švédsku přišel první nečekaný bonus, další je na řadě v tradičním vypjatém derby se Slovenskem a závěrečné bitvě s Kanadou. Body z těchto zápasů nejen definitivně stvrzují čtvrtfinále, ale hlavně určují finální pozici (1. až 4. místo), která je klíčová pro nasazení do play-off.
Český národní tým má za sebou čtyři zápasy ve Fribourgu a matematika postupu vypadá mnohem slibněji než po sobotní ztrátě proti Slovinsku.
Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3. (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1. (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
Aktuální situace Česka ve skupině B
Mužstvo Radima Rulíka má po čtyřech zápasech 10 bodů a postup do čtvrtfinále je velmi blízko. Případné očekávané vítězství nad Norskem (hraje se v pondělí) by národnímu týmu mělo dát jistotu účasti v play off, ještě předtím můžou Červenka a spol. vše stvrdit už proti Slovensku (sobota).
Pro nasazení do čtvrtfinále je velmi cenná výhra nad Švédskem, v případě stejného bodového zisku by Češi skončili v tabulce před severským soupeřem. Češi nyní mohou reálně pomýšlet na první nebo druhé místo ve skupině, a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejlepším týmům ze skupiny A (aktuálně Švýcarsko a Finsko).
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Slovensko - Česko, sobota 23. května, 16:20
- Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0