Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi zvládli nečekané drama, čtvrtfinále je velmi blízko

Otakar Plzák, Petr Adam
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 je zhruba v polovině. Češi po nečekaném zaváhání se Slovinskem zvládli další dva zápasy, po výhře nad Švédy si poradili i s nepříjemnou Itálií (3:1). Jak se rýsují jejich vyhlídky směrem k postupu do čtvrtfinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?

Z historických dat a simulací zápasů ve skupině vyplývá jasná hranice:

  • 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně jisté.
  • 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
  • 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Pohled na české vyhlídky ve skupině B

Z hlediska rozložení sil je postupová matematika pro český tým rozdělena do dvou hlavních bloků zápasů:

  • Povinné body (Základ postupu): Zápasy proti papírově slabším soupeřům (zbývá už jen Norsko). Zde Češi potřebují stoprocentní bodový import. Zisk z těchto duelů tvoří pevnou kostru pro postup, proto se prohra po prodloužení se Slovinskem vůbec nehodila. Důležité jsou i vydřené tři body z duelu s Itálií.
  • Zápasy o nasazení a klid: Proti Švédsku přišel první nečekaný bonus, další je na řadě v tradičním vypjatém derby se Slovenskem a závěrečné bitvě s Kanadou. Body z těchto zápasů nejen definitivně stvrzují čtvrtfinále, ale hlavně určují finální pozici (1. až 4. místo), která je klíčová pro nasazení do play-off.

Český národní tým má za sebou čtyři zápasy ve Fribourgu a matematika postupu vypadá mnohem slibněji než po sobotní ztrátě proti Slovinsku. 

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3. (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1. (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)

Aktuální situace Česka ve skupině B

Mužstvo Radima Rulíka má po čtyřech zápasech 10 bodů a postup do čtvrtfinále je velmi blízko. Případné očekávané vítězství nad Norskem (hraje se v pondělí) by národnímu týmu mělo dát jistotu účasti v play off, ještě předtím můžou Červenka a spol. vše stvrdit už proti Slovensku (sobota).

Pro nasazení do čtvrtfinále je velmi cenná výhra nad Švédskem, v případě stejného bodového zisku by Češi skončili v tabulce před severským soupeřem. Češi nyní mohou reálně pomýšlet na první nebo druhé místo ve skupině, a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejlepším týmům ze skupiny A (aktuálně Švýcarsko a Finsko).

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Semifinále
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko4400022:412
2Finsko3300013:49
3Rakousko4300112:149
4Maďarsko310028:83
5USA310028:103
6Lotyšsko310025:73
7Německo300032:110
8Velká Británie300033:150

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Česko4301013:810
    2Kanada3300016:49
    3Slovensko3210011:68
    4Norsko320019:26
    5Švédsko3100212:113
    6Slovinsko301117:113
    7Dánsko300034:150
    8Itálie400042:170

