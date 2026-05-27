Předplatné

Pavouk play off MS v hokeji 2026: Česko vs. Finsko a nasazení pro semifinále

Pavouk play off MS v hokeji 2026
Pavouk play off MS v hokeji 2026Zdroj: Koláž iSport.cz
Brankář národního týmu Dominik Pavlát a kanadský útočník Connor Brown
Kanadští hokejisté slaví gól
Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce během zápasu s Kanadou
Kanadská radost před brankou Dominika Pavláta
Čeští hokejisté v souboji s Kanadou
Zklamaný Dominik Kubalík
Čeští hokejisté se radují z gólu
55
Fotogalerie
Otakar Plzák, Petr Adam
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (8)

Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 skončila. Češi po prohře s Kanadou 2:3 na konci skupiny B zůstali na třetím místě a je jisté, že ve čtvrtek od 16:20 budou hrát v play off proti Finsku. Druhý tým skupiny A teprve dnes poprvé na turnaji ztratil body ve šlágru proti zatím stoprocentnímu Švýcarsku (2:4). Rulíkův tým čeká stěhování z Fribourgu do Curychu a jisté je, že v souboji nebude favoritem. Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Finsko - ČESKO, čtvrtek 28. května v Curychu od 16:20

Český tým předváděl lepší hokej proti silnějším týmům, ale Finové působili mnohem víc suverénně zatím celý turnaj. Přibrzdili je až Švýcaři, ale i s nimi to byla vyrovnaná bitva.

Kanada - USA, čtvrtek 28. května ve Fribourgu od 16:20

Podobné složení byste čekali spíš až ve finále, ale Američané jako obhájci zlata i letošní olympijští vítězové sbírali zaváhání, zato Kanada měla situaci bezpečně pod kontrolou.

Švýcarsko - Švédsko, čtvrtek 28. května v Curychu od 20:20

Domácí tým je neuvěřitelně rozjetý a jako jediný neztratil zatím ani bod. Švédsko ve skupině hodně klopýtalo a účast v play off zachránilo až v závěrečném utkání proti Slovensku.

Norsko - Lotyšsko, čtvrtek 28. května ve Fribourgu od 20:20

Tipnuli byste si, že jeden z těchto týmů bude v semifinále? Ale je to realita, zvlášť Norsko zaujalo, porazilo Česko, Švédsko, sebralo bod Kanadě.

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Finsko - ČESKO (Curych)
Kanada - USA (Fribourg)
Švýcarsko - Švédsko (Curych)
Norsko - Lotyšsko (Fribourg) 
Semifinále
Semifinále
O 3. místo
Finále

Jak se nasazuje pro semifinále

Po odehrání základních skupin vznikl žebříček týmů, ve kterých se týmy seřadily podle pořadí ve své skupině a počtu bodů. V semifinále se pak z postupujících týmů potkají nejvýše nasazený s nejníže nasazeným a druhý se třetím nejvýše nasazeným z tohoto žebříčku.

Pořadí a týmUmístěníBody
1. Švýcarsko1. A21
2. Kanada1. B20
3. Finsko2. A20
4. Norsko2. B15
5. ČESKO3. B13
6. Lotyšsko3. A12
7. Švédsko4. B12
8. USA4. A11

Výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
  • Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
  • Česko - Kanada 2:3 (Zisk 0 bodů - slibný průběh, ale favorit ve třetí třetině utkání obrátil dvěma góly)

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko7700039:721
2Finsko7600131:1118
3Lotyšsko7400324:1712
4USA7310325:2111
5Německo7301323:2210
6Rakousko7300417:299
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada7610033:1320
    2Norsko7411125:1415
    3Česko7401219:1713
    4Švédsko7400327:1612
    5Slovensko7310321:1911
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

      Vstoupit do diskuze (8)

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů