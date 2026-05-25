Pavouk play off MS v hokeji 2026: Jaký se rýsuje český soupeř? Kritická situace dvou velmocí

MS v hokeji 2026Zdroj: Gemini AI
Matěj Blümel poslal Čechy do vedení
Otakar Plzák, Petr Adam
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 míří do finále. Češi si po nečekaném zaváhání se Slovinskem (2:3p) vedou dobře a zapsali tři výhry v řadě. Naposledy v sobotu zvládli dramatické federální derby se Slovenskem (3:2). Překvapivá výhra Norů nad Švédy dala navíc národnímu týmu jistotu čtvrtfinále. Jak se rýsuje možný soupeř? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále

Mužstvo Radima Rulíka má po pěti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Jistotu dala národnímu týmu překvapivá prohra Švédů s Norskem (2:3).

Češi nyní mohou reálně pomýšlet na první nebo druhé místo ve skupině, a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejlepším týmům ze skupiny A (Švýcarsko a Finsko). Pokud národní tým zvládne duel s Norskem, mohl by si to v úterý s Kanadou v přímém souboji rozdat dokonce o první místo.

Situaci v turnaji predikuje i aplikace postupové matematiky, kterou vytvořil Dominik Jašek. Podle modelu, který simuloval zbývající skupinové zápasy a zohledňuje předpokládanou kvalitu jednotlivých týmů (na základě rankingu IIHF), Češi nakonec skončí na druhém místě ve své skupině. V takovém případě by šli na třetí celek z „áčka“, což by mohli být Lotyši, kteří v sobotu zapsali překvapivé vítězství nad Američany (4:2) a je reálné, že udrží zámořského favorita v tabulce za sebou. Pravděpodobnost takového scénáře je podle modelu nyní už 49 %.

Kdo už má jisté čtvrtfinále

Skupina A: Švýcarsko a Finsko. Oba celky zatím procházejí turnajem suverénně a po šesti zápasech mají plný počet 18 bodů.

Skupina B: Kanada a Česko. Český tým si definitivně zajistil postup po sobotní výhře 3:2 nad Slovenskem a díky nečekané souhře dalších výsledků (výhra Norska nad Švédskem).

Kdo ještě bojuje o čtvrtfinále

Skupina A: O dvě zbývající místa se přetahují ještě čtyři týmy. Rakušany čeká klíčový duel s USA, v němž jim bude stačit nedovolit soupeři vyhrát za tři body. Lotyši hrají s papírově slabším Maďarskem a mají nejlepší výchozí pozici. Spojené státy se kvůli nepovedenému úvodu turnaje nacházejí v naprosto kritické situaci, už nesmí zaváhat proti Maďarsku i Rakousku, jinak obhájce zlata pojede domů už před play off. Velmi komplikovaně je na tom Německo, musí porazit Velkou Británii a doufat v kolaps všech svých rivalů.

Skupina B: V nejvýhodnější pozici je Norsko, které může postup potvrdit dvakrát: proti Česku, ale hlavně proti Dánsku. Slovensko čeká souboj proti Švédsku. Když uhraje alespoň bod, má postup jistý. Jinak musí spoléhat, že Norsko neuhraje v posledních dvou zápasech víc jak jeden bod. Švédové jsou další favorit v kritické situaci, musí vyhrát nad Slovenskem, nebo získat alespoň dva body a věřit, že Norsko ve zbytku skupiny nezíská ani bod.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Semifinále
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Rakousko6300316:259
4Lotyšsko6300316:169
5Německo6201317:197
6USA5110314:175
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie600064:290

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko6310219:1511
    4Norsko5301117:1010
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko6110412:225
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie600154:231

