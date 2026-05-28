Pavouk play off MS v hokeji 2026: Kanada a Finsko jdou dál, co dvojice pro semifinále?
Rozjela se klíčová vyřazovací část mistrovství světa v hokeji. Češi bohužel ve čtvrtfinále podlehli Finsku jasně 1:4 a o medaile si o víkendu nezahrají. Postup slaví Kanada, která vyřadila obhájce zlata Američany. Jak je to s dvojicemi pro semifinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Po úvodních dvou čtvrtfinálových zápasech slaví postup do boje o medaile Finsko a Kanada. Na koho v sobotním semifinále narazí? O tom definitivně rozhodnou až dnešní večerní duely. Jisté je, že ani jeden z nich nepotká Švýcarsko. Pokud domácí země zvládne utkání se Švédskem, jednu dvojici utvoří právě Kanada a Finsko. Švýcaři by v takovém případě šli na lepšího z dvojice Norsko - Lotyšsko.
Jak se nasazuje pro semifinále
Po odehrání základních skupin vznikl žebříček týmů, ve kterých se týmy seřadily podle pořadí ve své skupině a počtu bodů. V semifinále se pak z postupujících týmů potkají nejvýše nasazený s nejníže nasazeným a druhý se třetím nejvýše nasazeným z tohoto žebříčku.
|Pořadí a tým
|Umístění
|Body
|1. Švýcarsko
|1. A
|21
|2. Kanada
|1. B
|20
|3. Finsko
|2. A
|18
|4. Norsko
|2. B
|15
|5. ČESKO
|3. B
|13
|6. Lotyšsko
|3. A
|12
|7. Švédsko
|4. B
|12
|8. USA
|4. A
|11
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Finsko - ČESKO 4:1 (Curych)
|Kanada - USA 4:0 (Fribourg)
|Švýcarsko - Švédsko ONLINE (Curych)
|Norsko - Lotyšsko ONLINE (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
Finsko - ČESKO 4:1
Národní tým na tradičního soupeře nestačil a na turnaji končí. Finové získali klíčový náskok už v první třetině a s přehledem dovedli zápas k vítězství. Jediný český gól vstřelil Filip Hronek.
Kanada - USA 4:0
Souboj zámořských velmocí zvládli jednoznačně Kanaďané a potvrdili pozici favoritů. Američané na turnaji nepřesvědčili a k obhajobě loňského zlata měli hodně daleko.
Švýcarsko - Švédsko, čtvrtek 28. května v Curychu od 20:20
Domácí tým je neuvěřitelně rozjetý a jako jediný neztratil zatím ani bod. Švédsko ve skupině hodně klopýtalo a účast v play off zachránilo až v závěrečném utkání proti Slovensku.
Norsko - Lotyšsko, čtvrtek 28. května ve Fribourgu od 20:20
Tipnuli byste si, že jeden z těchto týmů bude v semifinále? Je to realita, zvlášť Norsko zaujalo, porazilo Česko, Švédsko a sebralo bod Kanadě.
Výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
- Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
- Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
- Česko - Kanada 2:3 (Zisk 0 bodů - slibný průběh, ale favorit ve třetí třetině utkání obrátil dvěma góly)
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2
Finsko
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6
Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1