Pavouk play off MS v hokeji 2026: Kanada a Finsko jdou dál, co dvojice pro semifinále?

Otakar Plzák, Petr Adam
Rozjela se klíčová vyřazovací část mistrovství světa v hokeji. Češi bohužel ve čtvrtfinále podlehli Finsku jasně 1:4 a o medaile si o víkendu nezahrají. Postup slaví Kanada, která vyřadila obhájce zlata Američany. Jak je to s dvojicemi pro semifinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Po úvodních dvou čtvrtfinálových zápasech slaví postup do boje o medaile Finsko a Kanada. Na koho v sobotním semifinále narazí? O tom definitivně rozhodnou až dnešní večerní duely. Jisté je, že ani jeden z nich nepotká Švýcarsko. Pokud domácí země zvládne utkání se Švédskem, jednu dvojici utvoří právě Kanada a Finsko. Švýcaři by v takovém případě šli na lepšího z dvojice Norsko - Lotyšsko.

Jak se nasazuje pro semifinále

Po odehrání základních skupin vznikl žebříček týmů, ve kterých se týmy seřadily podle pořadí ve své skupině a počtu bodů. V semifinále se pak z postupujících týmů potkají nejvýše nasazený s nejníže nasazeným a druhý se třetím nejvýše nasazeným z tohoto žebříčku.

Pořadí a týmUmístěníBody
1. Švýcarsko1. A21
2. Kanada1. B20
3. Finsko2. A18
4. Norsko2. B15
5. ČESKO3. B13
6. Lotyšsko3. A12
7. Švédsko4. B12
8. USA4. A11

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Finsko - ČESKO 4:1 (Curych)
Kanada - USA 4:0 (Fribourg)
Švýcarsko - Švédsko ONLINE (Curych)
Norsko - Lotyšsko ONLINE (Fribourg)
Semifinále
O 3. místo
Finále

Čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Finsko - ČESKO 4:1

Národní tým na tradičního soupeře nestačil a na turnaji končí. Finové získali klíčový náskok už v první třetině a s přehledem dovedli zápas k vítězství. Jediný český gól vstřelil Filip Hronek.

Kanada - USA 4:0

Souboj zámořských velmocí zvládli jednoznačně Kanaďané a potvrdili pozici favoritů. Američané na turnaji nepřesvědčili a k obhajobě loňského zlata měli hodně daleko.

Švýcarsko - Švédsko, čtvrtek 28. května v Curychu od 20:20

Domácí tým je neuvěřitelně rozjetý a jako jediný neztratil zatím ani bod. Švédsko ve skupině hodně klopýtalo a účast v play off zachránilo až v závěrečném utkání proti Slovensku.

Norsko - Lotyšsko, čtvrtek 28. května ve Fribourgu od 20:20

Tipnuli byste si, že jeden z těchto týmů bude v semifinále? Je to realita, zvlášť Norsko zaujalo, porazilo Česko, Švédsko a sebralo bod Kanadě.

Výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
  • Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
  • Česko - Kanada 2:3 (Zisk 0 bodů - slibný průběh, ale favorit ve třetí třetině utkání obrátil dvěma góly)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko7700039:721
2Finsko7600131:1118
3Lotyšsko7400324:1712
4USA7310325:2111
5Německo7301323:2210
6Rakousko7300417:299
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada7610033:1320
    2Norsko7411125:1415
    3Česko7401219:1713
    4Švédsko7400327:1612
    5Slovensko7310321:1911
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

