Pavouk play off MS v hokeji 2026: Komplikace! Čechům hrozí suveréni druhé skupiny i stěhování

MS v hokeji 2026
Matěj Blümel poslal Čechy do vedení
Otakar Plzák, Petr Adam
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 vrcholí. Češi si svou situaci výrazně zkomplikovali překvapivou pondělní porážkou s Norskem (1:4). Čtvrtfinále už sice mají jisté od soboty, ale nyní národnímu týmu pro klíčový zápas play off hrozí těžší protivník i stěhování z Fribourgu do Curychu. Jak to aktuálně vypadá a co možný soupeř? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále

Mužstvo Radima Rulíka má po šesti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Pondělní nepovedený zápas s Norskem (1:4) ale situaci v české skupině B pořádně zamotal...

Češi už jistě neskončí první. Na vedoucí Kanadu ztrácí čtyři body, Crosbymu, Celebrinimu a spol. už prvenství ve skupině nikdo nevezme. Národní tým obsadí buď druhou, třetí, nebo čtvrtou pozici. Druhé místo mají ve svých rukou senzačně Norové, pokud zvládnou úterní zápas s Dánskem za tři body, nemusejí se ohlížet na ostatní výsledky.

Česko v úterý čeká náročná zkouška proti Kanadě. Pro konečné druhé místo ve skupině musí Červenka a spol. uhrát víc bodů než Norsko proti Dánsku. Národní tým navíc mohou přeskočit i Slováci, kteří hrají klíčový zápas o postup se Švédskem. Kdyby naši východní sousedé zvítězili za tři body, a Češi v základní hrací době podlehli Kanadě, bude z toho nakonec dokonce až čtvrté místo.

Co to znamená pro čtvrtfinále? Pokud Rulíkův tým spadne na třetí nebo čtvrtou příčku ve skupině, narazí ve čtvrtfinále na Švýcary, nebo Finy a bude se muset stěhovat do Curychu. O pořadí v „áčku“ definitivně rozhodne až úterní večerní duel Švýcarsko - Finsko.

Situaci v turnaji predikuje i aplikace postupové matematiky, kterou vytvořil Dominik Jašek. Podle modelu, který simuloval zbývající skupinové zápasy a zohledňuje předpokládanou kvalitu jednotlivých týmů (na základě rankingu IIHF), Češi nakonec skončí na třetím místě ve své skupině. V takovém případě by šli na druhý celek z „áčka“, což by mohli být Finové. Pravděpodobnost takového scénáře je podle modelu nyní 40 %. Možnost střetu s domácími Švýcary model odhaduje na 31 %.

Kdo už má jisté čtvrtfinále

Skupina A: Švýcarsko a Finsko. Oba celky zatím procházejí turnajem suverénně a po šesti zápasech mají plný počet 18 bodů.

Skupina B: Kanada, Česko, Norsko. Český tým si definitivně zajistil postup po sobotní výhře 3:2 nad Slovenskem a díky nečekané souhře dalších výsledků (výhra Norska nad Švédskem). Rozjetí Norové pak přehráli i Čechy a už jsou také jistě v play off.

Kdo ještě bojuje o čtvrtfinále

Skupina A: O dvě zbývající místa se přetahují ještě čtyři týmy. Rakušany čeká klíčový duel s USA, v němž jim bude stačit nedovolit soupeři vyhrát za tři body. Lotyši hrají s papírově slabším Maďarskem a mají nejlepší výchozí pozici. Spojené státy se kvůli nepovedenému úvodu turnaje nacházejí v naprosto kritické situaci, Rakousko musí porazit, jinak obhájce zlata pojede domů už před play off. Velmi komplikovaně je na tom Německo, musí porazit Velkou Británii a doufat v kolaps všech svých rivalů.

Skupina B: O čtvrtém postupujícím rozhodne přímý souboj Slovenska se Švédskem. Když Slováci uhrají alespoň bod, mají postup jistý. Švédové jsou další favorit v kritické situaci, musí vyhrát nad Slovenskem za tři body, jinak pro ně turnaj senzačně skončí ještě před čtvrtfinále.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
  • Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Semifinále
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko6600029:718
3Rakousko6300316:259
4Lotyšsko6300316:169
5USA6210321:208
6Německo6201317:197
7Maďarsko6100513:303
8Velká Británie600064:290

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada6510030:1117
    2Norsko6401121:1113
    3Česko6401117:1413
    4Slovensko6310219:1511
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko6110412:225
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie600154:231

      MS v hokeji 2026

