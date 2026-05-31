Pavouk play off MS v hokeji 2026: Švýcarsko - Finsko ve finále, Norsko slaví senzační bronz
Mistrovství světa v hokeji 2026 vrcholí! Češi bohužel ve čtvrtfinále podlehli Finsku jasně 1:4 a o medaile si o víkendu nezahrají. Mezi nejlepší čtveřicí jsou poprvé v historii Norové, kteří ale v semifinále vůbec nestačili na domácí Švýcarsko (0:6). Ve druhém semifinále pak Finsko zdolalo Kanadu 4:2. V nedělním finále se tak o zlaté medaile utkají Švýcaři proti Finům. Bitvu o bronz senzačně ovládli Norové, kteří zdolali Kanaďany 3:2 v prodloužení a slaví svou historicky první medaili. Program MS v hokeji naleznete ZDE >>>
Zápas o 3. místo na MS v hokeji 2026
Kanada - Norsko 2:3 v prodloužení
Hokejisté Norska zdolali na MS v Curychu v duelu o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů.
Finále na MS v hokeji 2026
Švýcarsko - Finsko
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Finsko - ČESKO 4:1 (Curych)
|Kanada - USA 4:0 (Fribourg)
|Švýcarsko - Švédsko 3:1 (Curych)
|Norsko - Lotyšsko 2:0 (Fribourg)
|Švýcarsko - Norsko 6:0 (Curych)
|Kanada - Finsko 2:4 (Curych)
|Kanada - Norsko 2:3p (Curych)
|Švýcarsko - Finsko (Curych)
Jak se nasazovalo pro semifinále
Po odehrání základních skupin vznikl žebříček týmů, ve kterých se týmy seřadily podle pořadí ve své skupině a počtu bodů. V semifinále se pak z postupujících týmů potkají nejvýše nasazený s nejníže nasazeným a druhý se třetím nejvýše nasazeným z tohoto žebříčku.
|Pořadí a tým
|Umístění
|Body
|1. Švýcarsko
|1. A
|21
|2. Kanada
|1. B
|20
|3. Finsko
|2. A
|18
|4. Norsko
|2. B
|15
|5. ČESKO
|3. B
|13
|6. Lotyšsko
|3. A
|12
|7. Švédsko
|4. B
|12
|8. USA
|4. A
|11
Semifinále na MS v hokeji 2026
Švýcarsko - Norsko 6:0
Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího MS v Curychu 6:0 Norsko a zahrají si potřetí za sebou o zlato, na které dosud nedosáhli.
Kanada - Finsko 2:4
Ve finále hokejového mistrovství světa vyzve domácí Švýcary tým Finska. Seveřané porazili po obratu Kanadu 4:2, o zlato si zahrají po čtyřech letech.
Čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
Finsko - ČESKO 4:1
Národní tým na tradičního soupeře nestačil a na turnaji končí. Finové získali klíčový náskok už v první třetině a s přehledem dovedli zápas k vítězství. Jediný český gól vstřelil Filip Hronek.
Kanada - USA 4:0
Souboj zámořských velmocí zvládli jednoznačně Kanaďané a potvrdili pozici favoritů. Američané na turnaji nepřesvědčili a k obhajobě loňského zlata měli hodně daleko.
Švýcarsko - Švédsko 3:1
Domácí tým pokračuje v turnaji bez porážky a zahraje si o medaile. Švédové se dostali do vedení, Švýcaři ovšem utkání otočili. U všech tří gólů byl klíčový obránce Roman Josi (1+2).
Norsko - Lotyšsko 2:0
Norové potvrdili ve čtvrtfinále skvělý turnaj a poprvé v historii se dostali mezi nejlepší čtveřici. Vítěznou branku vstřelil teprve osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, brankář Henrik Haukeland udržel potřetí na šampionátu čisté konto.
Výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
- Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
- Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
- Česko - Kanada 2:3 (Zisk 0 bodů - slibný průběh, ale favorit ve třetí třetině utkání obrátil dvěma góly)
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2
Finsko
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6
Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1