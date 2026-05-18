Vrána o reprezentaci: Nároďáku jsem nikdy neřekl ne. Extraliga? Dveře jsou otevřené...
Ačkoli je mu teprve třicet, v českém hokeji je zaškatulkovaný jako hráč s nevelkou návratovou nadějí na národní tým. Šampion Stanley Cupu s Washingtonem Jakub Vrána se však nevzdává a působení v reprezentaci nepovažuje za ukončené. „Rád bych o ni zabojoval,“ řekl v podcastu Zimák, v němž komentoval povedené české počínání proti Švédům, které dobře zná z elitní SHL.… Program MS v hokeji 2026 >>>
Na zámořskou scénu už to nevypadá, svět NHL opustil loni po angažmá v Nashvillu a z řady nabídek si vybral tu z Linköpingu. Na stole měl i zajímavější návrhy, ovšem Jakub Vrána vycítil, že by měl bývalému klubu vrátit něco z toho, co se v něm před drahnou dobou naučil. A co mu posloužilo v začátcích profesionální kariéry u Capitals. Do Švédska se opět vydá, na druhý ročník v řadě. A potom? Nikde nemusíte nahlas rozhlašovat, že v extralize bude velký zájem. Ví se to. „Dveře nechávám otevřené,“ zmínil se v Zimáku osvědčený střelec.
Po devíti sezonách v NHL se loni vrátil na kontinent, zvolil sever Evropy, kam v patnácti letech vyrazil za hokejovým vzděláním. Podobně jako David Pastrňák. Pro Linköping byl jeho comeback velká bomba. Jeden hráč však nezvrátil osud týmu, jenž nebyl ideálně složen, což také odnesl generální manažer klubu, po sezoně pak i trenéři.
„Začátky byly těžší, start do sezony tragický. Jak šla sezona dál, zvedalo se to nahoru, hodně jsem si sedl v lajně s Johanem Södergranem, pak se nám vrátil Remi Elie, který byl dlouho zraněný a naši lajnu krásně doplnil. Bohužel nezbývalo už moc času otočit to v náš prospěch. Vykopali jsme si díru, do které jsme spadli, sezona hrozně rychle utekla,“ rekapituloval po jedenácté příčce a dvoubodovém odstupu od posledního postupujícího Örebra.
Vrána během ročníku nasázel dvanáct gólů a přidal šestnáct asistencí ve 46 partiích, v týmové produktivitě skončil čtvrtý. Za rok se chce vidět úplně nejvýš. „Do příští sezony budu mnohem líp připravený na evropský hokej, po loňském návratu byla pro mě spousta věcí nových, teď už je to o hodně lepší,“ promluvil na téma adaptace na jiný druh sportu.
Extraliga? Dveře nechávám otevřené
Dění v týmu nazval očistou, změnilo se komplet vedení včetně koučů. Snad k lepšímu. I když… „Teď odešli tři hráči, u kterých jsem to vůbec nečekal. Robin Kovács měl smlouvu ještě na další roky, ale zrušil ji. Kontrakt přerušil i Markus Ljung. Máme teď trochu díru na středu, tak uvidíme… Přišel nový trenér, kdysi už v Linköpingu působil. Říkali mi, že tenkrát přišel a vyhrál dvanáctkrát v řadě, slyšel jsem na něj samé dobré věci. Těším se, až se setkáme,“ uvítal zprávu o nástupu 57letého Anderse Karlssona, jenž přichází z pozice asistenta kouče mistrovské Tappary Tampere.
V tuzemsku se Vránovo jméno v jednu chvíli spojovalo hlavně se Spartou, ovšem někdejší dlouholetý parťák Alexandra Ovečkina u Capitals se chystá dvouletou smlouvu dodržet. Volný by tedy mohl být za rok na jaře. „Uvidíme, jak dopadne nová sezona, dveře nechávám otevřené. Víc bych se teď nevyjadřoval, chci se soustředit na sezonu, co mám před sebou. Budu mluvit za všechny kluky od nás, chceme dát městu a fanouškům lepší příští sezonu,“ přeje si.
V tom případě by o něj mohl „zavadit“ i nový kouč reprezentace Zdeněk Moták. „Rád bych o reprezentaci zabojoval, ale není to na mně. Jako hráč můžu ovlivnit jen to, jak na sobě budu pracovat. Budu dělat všechno pro to, abych pomohl svému týmu v Linköpingu, a pokud ta šance přijde, vždycky za ni budu rád. Nároďáku jsem nikdy neřekl ne,“ uzavírá Jakub Vrána.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0