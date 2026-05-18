ZIMÁK MS s Vránou: Ščotka se perfektně zastal spoluhráče! Jak vidí svou budoucnost v repre?
Švédské hráče má skvěle přečtené, zvlášť ostře sledované osmnáctileté juniory Björcka se Stenbergem, kteří válí v elitní SHL. Také proto (ale nejen proto) byl hostem dalšího ZIMÁKU ŽIVĚ útočník Jakub Vrána. Šampion Stanley Cupu s Washingtonem popsal švédské zákulisí nominační tvorby, jak na severu přemýšlejí ohledně výchovy a poskytování prostoru mladým hráčům v národním týmu. V tom jsou oproti Česku ustřelení… Program MS v hokeji 2026 >>>
Ale samozřejmě hlavním tématem byla hokejová vítězná divočina s Tre kronor, Černochovy góly, nególy, Ščotkův pětiminutový faul po třetím gólu Jakuba Fleka, špatná oslabení a další témata. Zasloužený prostor dostal i Tomáš Galvas, jenž si zatím vede výborně. Ale dostali jsme se i k otázkám budoucnosti třicetiletého útočníka, jenž v české reprezentaci zažíval všelijaké časy, ovšem rád by se do ní vrátil. A co extraliga?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0