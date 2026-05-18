Zimák ŽIVĚ po zápasu se Švédskem s Jakubem Vránou a Zbyňkem Irglem
Výhrou nad Dánskem a překvapivou prohrou v prodloužení se Slovinskem začala česká reprezentace světový šampionát. V pondělí večer ji čekal nelehký soupeř - Švédsko. To ale svěřenci Radima Rulíka dokázali překvpivě zdolat a zvítězili poměrem 4:3. Duel ihned po jeho skončení detailně rozebírá Jakub Vrána se Zbyňkem Irglem pod vedením redaktora Sportu Miroslava Horáka. Zapojte se i vy do vysílání Zimáku ŽIVĚ a zeptejte se na vše, co vás o dění na MS zajímá. Program MS v hokeji 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0