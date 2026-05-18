Zimák ŽIVĚ po zápasu se Švédskem s Jakubem Vránou a Zbyňkem Irglem

Výhrou nad Dánskem a překvapivou prohrou v prodloužení se Slovinskem začala česká reprezentace světový šampionát. V pondělí večer ji čekal nelehký soupeř - Švédsko. To ale svěřenci Radima Rulíka dokázali překvpivě zdolat a zvítězili poměrem 4:3. Duel ihned po jeho skončení detailně rozebírá Jakub Vrána se Zbyňkem Irglem pod vedením redaktora Sportu Miroslava Horáka. Zapojte se i vy do vysílání Zimáku ŽIVĚ a zeptejte se na vše, co vás o dění na MS zajímá. Program MS v hokeji 2026 >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300016:49
2Česko3201010:77
3Slovensko220006:26
4Norsko210015:23
5Švédsko3100212:113
6Slovinsko201013:62
7Itálie200021:100
8Dánsko300034:150

