Pivo za 180 korun? Finové byli na MS příjemně překvapeni: Vodu radši ani nepijte
Na vlastní oči vidět arény, kde se prohánějí hvězdy světového hokeje, zafandit reprezentaci, užít si atmosféru a u toho ochutnat pivo přímo na tribuně. Tak vypadá program mnoha hokejových fanoušků v průběhu mistrovství světa. Návštěva Švýcarska ale může přijít pěkně draho, 0,4 litru piva vyjde v arénách na 6,8 švýcarského franku (zhruba 180 korun). Finové však mají na cenovou hladinu jiný pohled. „Alkohol je tady překvapivě levný,“ nechali se slyšet. Program MS v hokeji 2026 >>>
Možná si ještě vzpomenete, jaký to před dvěma lety vzbudilo poprask. Ve fanzóně před O2 arenou zaplatili fanoušci za pivo 110 korun, přímo v hale o dvacku méně. Často zaznívaly hlasy, že ceny jsou příliš vysoké. Letos ve Švýcarsku musí diváci vytáhnout z peněženky dvojnásobnou sumu. 0,4 litru piva vyjde v přepočtu na 180 korun.
Podle fanoušků z Finska jde o příjemnou cenu. „Alkohol je tady překvapivě levný. Dokonce i v obchodech je pivo levnější než ve Finsku, jídlo je zase dražší,“ citoval web Ilta-Sanomat jednoho z návštěvníků ze severské země. „Pivo je dokonce levnější než loni ve Švédsku,“ dodal dotazovaný fanoušek.
Podobné názory na cenovou politiku šampionátu sdílel další z jeho krajanů. „Voda a limonáda je v aréně drahá, ale pivo ne. Vodu radši ani nepijte,“ popisoval se smíchem.
Pivo a voda: skoro nastejno
Za vodu zaplatí diváci v halách pět švýcarských franků (130 korun), káva přijde na 4,2 franku (110 korun). Za decilitr vína si pořadatelé účtují pět franků stejně jako za vodu. „Celkem mírné ceny,“ zaznívá z tábora finských fandů. „Od roku 2006 jezdíme na mistrovství každých pár let. Ve Švýcarsku jsme poprvé a jsme samozřejmě pozitivně překvapení, že pivo je tady levnější, než jsme čekali,“ citoval finský web dalšího z diváků, kteří se do Curychu vypravili.
Není divu, že si seveřané pochvalují cenu zlatavého moku. Na posledním šampionátu, který Finsko pořádalo v roce 2023, stál kelímek piva 9,2 eura. Podle tehdejšího kurzu tedy téměř 220 korun.
Proto si nyní Finové pochvalují ceny, které můžou na české fanoušky působit přemrštěně. Draho je vyjde ve Švýcarsku i občerstvení v arénách. Za hranolky zaplatí diváci 7,5 franku (200 korun), za hot dog o půl franku méně (185 korun) a za hamburger jim bude obsluha účtovat rovných 10 franků (265 korun).
Z českého pohledu vysoké ceny vyplývají z ekonomických podmínek pořadatelské země. V roce 2024 byla průměrná hrubá měsíční mzda v zemi na hodnotě 7024 franků (zhruba 187 tisíc korun). S vyššími příjmy přicházejí i vysoké náklady na život a ceny jídla, pití a dalších produktů. Zvyknout si na ně musí i návštěvníci letošního mistrovství světa.
Ceny občerstvení na MS ve Švýcarsku
- Voda 5 franků (130 korun)
- Káva 4,2 franku (110 korun)
- Pivo 6,8 franku (180 korun)
- Deci vína 5 franků (130 korun)
- Sendvič 6,5 franku (170 korun)
- Popcorn 4,5 franku (120 korun)
- Hranolky 7,5 franku (200 korun)
- Hot dog 7 franků (185 korun)
- Hamburger 10 franků (265 korun)