Ukrajina zase na MS, kapitán z Plzně a z ledu do krytů. Přítel z Ruska: Neber zbraň do ruky
Pro Ukrajince to bylo víc než jen hokej. V příštím roce si po 20 letech zahrají na mistrovství světa elitní skupiny. Výběr země zasažené válkou si vybojoval postup začátkem května na šampionátu Divize IA v Polsku, kde obsadil druhé místo za Kazachstánem. „Neuvěřitelné. Nedokážeme pochopit, co se stalo,“ svěřil se útočník Daniil Tracht webu IIHF po úspěšné kvalifikaci. Program MS v hokeji 2026 >>>
Hráči nemohli vydržet v klidu. Ukrajinci 8. května, v poslední den šampionátu nižší divize v polském Sosnovci, porazili Japonsko. Situaci neměli ve svých rukou. Jakmile však Litva dotlačila zápas proti domácímu výběru do prodloužení, u ukrajinské kabiny vytryskl gejzír nadšení. K postupu stačila remíza. Litva nakonec zvítězila 2:1 v nastaveném čase.
Hráči křičeli, vrhali se do náručí, radostně bušili do zdi, někteří brečeli, trenéři se objímali. Všichni se snažili vstřebat, co se právě stalo. „Nemohli jsme tomu uvěřit. Každého přemohly emoce,“ přiznal ukrajinský kouč Dmitrij Christič. V elitní skupině se výběr válkou zmítané země objevil naposledy v roce 2007 v Rusku. Tým se po sestupu propadl ještě o patro níž. Předloni se však Ukrajina pod vedením Christiče prodrala zpátky do Divize IA. Letos si i s malou pomocí Litevců zajistila účast na příštím mistrovství světa v Německu.
„Snad jen vítězství na dvacítkách v Anchorage v roce 1989 se s tím dá srovnat. Tehdy jsme byli dvacetiletí kluci, daleko od domova, a hráli proti budoucím hvězdám NHL,“ pravil Christič. Už nezmínil další zlato z MS dospělých 1990. I tam reprezentoval Sovětský svaz, do jehož područí Ukrajina tehdy patřila. Po rozpadu SSSR za ni hrál na dalších třech šampionátech a olympiádě v Salt Lake City 2002. Je historicky nejproduktivnějším hokejistou NHL původem z Ukrajiny. V 811 zápasech za Washington, Los Angeles, Boston a Toronto si připsal 596 bodů (259+337).
Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu koncem února 2022. Reprezentace pro zemi znamená víc než hokejový tým. Posiluje pocit sounáležitosti a identity. „Vnímáme všechno, čím naše země prochází,“ řekl Christič. „Cítíme podporu nejen od obyčejných fanoušků, ale i od lidí sloužících v ozbrojených silách. Naše motivace je bojovat pro celou naši zemi,“ dodal 56letý kouč.
Soupiska Ukrajiny v Polsku odrážela roztříštěnost dnešního ukrajinského hokeje. Jen sedm hráčů dodaly celky domácí soutěže. Zbytek byl rozptýlen po Evropě a Severní Americe. Kapitán Igor Merežko strávil druhou sezonu v Plzni. Stanislav Sadovikov působil ve Zlíně, Ilarion Kuprjanov v Jihlavě. Mnozí hráči po vypuknutí války odešli ze země a nemůžou se vrátit domů. „Pro hráče je odloučení od rodiny a od domova nepopsatelně těžké. Neodešli z vlastní vůle. Celý jejich život se úplně změnil,“ zmínil se Christič.
Tréninkový kemp v Maďarsku
Tamní soutěž pokračuje i po ruské invazi, ovšem v obtížných podmínkách. V této sezoně měla pět účastníků. Sestavení národního mužstva bylo komplikované. Ukrajina před turnajem nehrála přípravné zápasy, kromě neoficiálního utkání s Maďarskem. Tréninkový kemp, který tým v Maďarsku pořádal, zahrnoval pouze 25 hráčů, včetně tří brankářů. „Ale vládla v něm jednota. Všichni mezi sebou mají velmi silné pouto,“ poznamenal kouč reprezentace.
Během ligových zápasů na Ukrajině mohou kdykoli přerušit hru sirény signalizující nálet. Hráči opustí led a zamíří do krytů. „Pokud poplach trvá delší dobu, utkání se dohrávají další den. Může zbývat deset minut do konce a najednou se musí všechno zastavit,“ připomněl Christič, který v době ruského vpádu žil v Kremenčuku. Po měsíci zemi opustil.
I po přestěhování do zahraničí na něj běžné zvuky působily jinak: „Zneklidňoval mě třeba zvuk letadla. Na Ukrajině je vzdušný prostor pro civilní lety uzavřený už léta. Lidé okamžitě poznají, co slyší – ať jde o dron, nebo raketu. Ve srovnání s mnoha jinými jsem měl štěstí. Na střední Ukrajině jsme moc raket přímo neviděli ani neslyšeli. Ale sirény houkaly pořád a my se museli schovávat v protileteckých krytech. Po psychické stránce je to velmi nezdravé a vyčerpávající.“
Mluvil s přáteli v Rusku...
Válka taky narušila osobní vztahy. „Mluvil jsem s několika přáteli v Rusku, včetně Andreje Nikolišina (bývalý spoluhráč z Washingtonu). Snažil se mě uklidnit a říkal, abych neprovedl nic špatného a nebral do ruky zbraň. Znal jsem lidi z hokeje, kteří se dobrovolně přihlásili, aby pomohli bránit Kyjev. Jednomu známému nechtěli dát zbraň. Řekl: Mám šavli…“ popisoval Christič.
Ukrajinský trenér odmítl názor, že si lidé na válku zvykli. „To není správný výraz. Ale přizpůsobí se a snaží se žít dál,“ popsal. Sport je součástí tohoto procesu.
Christič hrál hokej na nejvyšší úrovni. Na začátku měsíce pomohl k návratu mezi elitu ukrajinské reprezentaci.