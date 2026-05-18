Show ve Švýcarsku řídí Češi: Atmosféra jako v O2 areně. Co se děje v zákulisí?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Ať hokejový šampionát dopadne jakkoliv, v jednom směru už Česko vyhraje. Právě tuzemská společnost totiž stojí za veškerým diváckým zážitkem v obou halách. Vyrábí přepychovou show, kterou je naše země proslulá... Stačí připomenout vítěznou Prahu. Vždyť i populární moderátor Zdeněk Novotný, průvodce zlatým šampionátem, tady nechybí. Stejně jako DJ. Web iSport přináší pohled za kulisy a popisuje, jak se k téhle prestižní pozici firma Fandom Factory dostala. Program MS v hokeji 2026 >>>
Už dávno neplatí, že stačí, aby se na ledě odehrával špičkový hokej. K šampionátu patří mnohem víc. To, jak se fanoušci baví v hale. Jaká je atmosféra, jak jsou vtaženi do dění. Aby odcházeli s pocitem, že zažili něco extra.
Což ve Švýcarsku platí. Jak ve Fribourgu, tak v Curychu. V obou městech totiž stojí za zábavou české know-how.
„Naším hlavním úkolem je připravit a řídit celý koncept Sport Presentation, jak IIHF označuje kompletní divácký zážitek v aréně,“ popisuje Aleš Zahálka, ředitel firmy Fandom Factory, která má celý balíček povinností na starost.
To zahrnuje všechno od nástupů týmů, hudby, světel, LED obrazovek, videí až po soutěže pro fanoušky. Nebo interaktivní prvky, moderaci, DJ program. Suma sumárum: všechno, co běží na kostce, čím se lidé baví, co poslouchají… Pro firmu je to jeden z největších zahraničních projektů. Hned po mistrovství světa v basketbalu v Asii a Eurobasketu. Ten se hrál současně ve čtyřech zemích najednou.
„Každý další turnaj nám přináší nové zkušenosti. Zároveň potvrzuje, že kvalitní sportovní prezentace není jen doplněk utkání, ale zásadní součást celkového zážitku fanouška v aréně i u televizních obrazovek,“ potvrzuje Tadeáš Drahorád, jenž se svými spolupracovníky neustále přemýšlí, jak zážitek povýšit ještě víc.
A daří se jim to. Za úspěšnými projekty stojí lidé, kteří jsou v branži považovaní za opravdové profesionály. Ale i tak je pro ně hokejový šampionát velkou výzvou. Jedná se přece o český národní sport… A o to víc je sledované, co všechno se kolem něj děje.
Firma vyhrála výběrové řízení a od února 2025 začala pracovat na konceptu kompletního diváckého zážitku. Zajímavostí je i to, že v Curychu je jedna z největších multimediálních kostek na světě. Jenže musí být nabitá prvotřídním programem, jinak je k ničemu.
Na starost to má právě česká společnost. „Součástí přípravy byly technické obhlídky obou arén, nastavování režijních procesů, tvorba grafiky a videí. Nebo příprava detailních informačních materiálů, nábor lidí do jednotlivých pozic i několik měsíců školení a online koordinací,“ říká Aleš Zahálka, jenž dřív pracoval na hokejovém svazu a ke sportu svého srdce má velmi blízko. Sám ho i hrával.
Teď po hale neustále pobíhá s telefonem u ucha. A neustále něco řeší. „Náš tým je složený nejen z interních lidí Fandom Factory, ale také z externích specialistů z českých extraligových a ligových klubů nebo lidí, kteří dlouhodobě tvoří program v největších arénách u nás,“ potvrzuje Drahorád výrazný český rukopis.
V každé hale má jeho firma sedmičlenný hlavní tým — režiséra show, grafického operátora, editora, střihače, hlavního produkčního, DJ a moderátora.
Atmosféra jako v O2 areně
V týmu je i v Česku dobře známý Zdeněk Novotný. Je neodmyslitelným průvodcem fotbalových zápasů na Letné, na sparťanskou DNA nedá dopustit. Občas zaskakuje i na hokeji. Fanoušci s ním mají spojenou zlatou Prahu 2024.
Teď si svoji kancelář rozbalil i ve Fribourgu. Fanoušky provádí precizní angličtinou. Ovládá i francouzštinu nebo němčinu. „Musím říct, že tady jsem absolutně neutrální,“ reaguje sám populární spíkr. Ve Švýcarsku totiž zastupuje pořadatele. Ne Česko.
„Ale srdíčko nelze obelhat, to je jasný,“ usmívá se s tím, že by byl nadšený, kdyby se historie opakovala. Když sedíte v BCF Areně, přepadne vás vtíravé déjà vu: Vždyť tohle už jsem zažil!
Máte pocit, že jste se vrátili v čase a sledujete hokej v burácející O2 areně. Na tribunách české vlajky, pokřiky. Vášeň, energie. A nápaditý doprovodný program.
„Jsem na české fanoušky ohromně hrdý. Bez ohledu na to, kde se hraje, potvrzujeme, že jsme nejvíc vášnivý hokejový národ. Je to neskutečný,“ hlásí Novotný. I lidé z ostatních zemí za ním chodí a říkají: „My jsme si mysleli, že Fribourg je švýcarské město. A ne české.“
Právě i jeho hlas stojí za tím, že se lidé na mistrovství královsky baví. Snad bude česká síla cítit i na ledě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|2
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0