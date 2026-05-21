Javorovým listům velí v 19 letech. Klenot Celebrini bere výsledek do svých rukou
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Přistála mu na krku odpovědnost, jakou mohou mnozí závidět. Devatenáctiletý Macklin Celebrini vede na hokejovém šampionátu tým Kanady jako kapitán, což je pocta, kterou zatím na klubové úrovni v San Jose nepoznal. Vlastně ani v době, kdy ještě zemi reprezentoval na juniorské úrovni. Právě vycházející supertalent a čtvrtý nejproduktivnější hráč posledního ročníku NHL přerušil sérii 1273 utkání, v nichž Sidney Crosby nastoupil s váženým písmenem na hrudi. Mladík se s rolí sžívá, hledá si k ní vlastní cestu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Nečekejte, že by si Celebrini při pondělním dlouho utrápeném představení s Dány nechal nastoupit kabinu a po druhé třetině za stavu 0:0 z plných plic hulákal. Ví, že po ruce má v tomto ohledu mnohem prověřenější borce. Crosby, Tavares, Bouchard nebo Nurse, ti všichni vedoucí úlohu oželeli na úkor objevu ze San Jose. Důrazná kanadská připomínka, že budoucnost jménem Celebrini přichází na scénu a lídr z Pittsburghu nebude v národním týmu věčně.
„Neberu to na lehkou váhu. Je to pro mě obrovská čest a taky pocta. Určitě mi to pomůže do další kariéry. Mám kolem sebe hodně starších i zkušenějších hokejistů. Získávám jejich podporu a mám je při sobě, což vnímám jako obrovskou výhodu. Doufám, že mi v tomto letošní mistrovství světa pomůže,“ avizoval Celebrini v rozhovoru pro úzký kruh novinářů, jehož součástí byl deník Sport.
Sám přiznal, že na ledě se snaží vést mužstvo příkladem. Klišé, které čas od času vyřkne každý kapitán, má v tomto případě zcela jasné opodstatnění. Být v 19 letech vášnivý křikloun? To by zkrátka nefungovalo. Zároveň je pro Celebriniho těžké vzhledem k věkovému rozdílu vůči ostatním spoluhráčům fungovat jako bavič party.
A tak zkouší raději motat soupeře. V rámci elitní kanadské formace bere hodně akcí na sebe. Snaží se pálit ze všech atraktivních pozic, udělat na hřišti něco navíc. Někdy jsou z toho zbytečné ztráty, ale s výjimkou úvodního skupinového střetu se Švédy (5:3) mohou Javorové listy ve skupinové fázi rozvíjet nejdivočejší ofenzivní myšlenky. I pondělní dvoutřetinové trápení s Dánskem mělo jen přechodný charakter, Kanaďané zvítězili 5:1.
Celebrini se pod výsledkem podepsal dvěma asistencemi, gól mu neuznali. „Rozhodně se v šatně nebojí mluvit. Máme výhodu, že v týmu je spousta zkušených hráčů. Dokážou vystoupit, vzít si slovo. Macklin v tomto taky odvádí dobrou práci. A samozřejmě velí hlavně příkladem. Vidíte, jak hraje, jak se připravuje a jak je soutěživý. Opravdu nás dokáže vést,“ pravil spoluhráč z kanadské branky Jet Greaves.
Javorové listy zatím vcelku bezpečně kráčí za vítězstvím ve skupině B. Další střet s Norskem je čeká až ve čtvrtek. Zápas s Českem je v plánu příští úterý.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|5
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0