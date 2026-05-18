Obhájci zlata jsou v nesnázích. Spasí Američany provokatér Tkachuk a přepíše historii?
Při pohledu na soupisky se dopředu vědělo, že je nečeká snadný úkol. Spojené státy přivezly na hokejové mistrovství světa méně zvučných jmen a za obhajobou loňského titulu vykročily kostrbatě. Po očekávané výhře nad Velkou Británií nestačily v pondělí na Finsko a padly vysoko 2:6. „Dali jsme jim nějaké šance a oni je proměnili. Jakmile jsme ztráceli, nedokázali jsme se vrátit," litoval kapitán Justin Faulk. Tým olympijských vítězů by mohl nakopnout přílet hvězdného útočníka Matthewa Tkachuka.
Na ledě je k nepřehlédnutí. Tvrdou hrou, drzým chováním, které pije krev soupeřům i jejich fanouškům, drzým úšklebkem i chráničem zubů neustále trčícím mezi rty ven z pusy. Nic z toho ale zatím fanoušci na světovém šampionátu neviděli. Matthew Tkachuk nechyběl v nominaci USA, v Curychu ale zatím není. K týmu by se měl připojit až během úterý, takže stihne čtyři utkání ve skupině.
„Přináší nám hodně houževnatosti a je to skvělý kluk pro mladé spoluhráče, kteří se kolem něj budou moct pár týdnů pohybovat,“ pochvaloval si hlavní kouč Don Granato před startem mistrovství. Ze zkušeností čerstvého olympijského vítěze zatím těžit nemohl. Tkachuk zůstal doma déle kvůli narození dcery Millie. Na svět přišla v polovině dubna a útočník si ještě chtěl prodloužit čas s rodinou.
„Jedu tam, ale dorazím až pár dní po začátku turnaje. Nemůžu se dočkat, až tam budu. Je to další skvělá šance po olympiádě, když jsem v sezoně odehrál asi jen třicet zápasů. Budu si ještě moct zahrát nějaký hokej,“ vykládal Tkachuk v podcastu Wingmen, který nahrává s bratrem Bradym.
V týmu USA bude hvězdou. V olympijském ročníku přišla řada omluvenek, podle toho zatím vypadají i výsledky zámořského celku. Američané padli na úvod turnaje 1:3 se Švýcarskem, pak brali „povinnou“ výhru nad Velkou Británií. Proti Finsku ale narazili, prohráli 2:6 a po třech utkáních mají na kontě stejný počet bodů. Jako spasitele budou vyhlížet Tkachuka.
Jeden krok od zápisu do historie
Útočník Floridy míří do Švýcarska s jasnou motivací, v případě obhajoby loňského zlata by se stal prvním americkým členem Triple Gold Clubu. Tedy spolku hokejistů, kteří vyhráli Stanley Cup, olympiádu i mistrovství světa. První dvě položky si Tkachuk odškrtl, zbývá poslední.
„Dává to smysl, ale nevěděl jsem, že to žádný Američan nedokázal. Máš šanci být první. To by bylo opravdu úžasné. Speciální,“ prohlásil Matthewův mladší bratr Brady. „Je hrozně těžké vyhrát jednu z těchhle tří věcí. A to, že to zatím dokázalo jen třicet hráčů… Musím tam jet a pokusit se připojit na ten seznam,“ doplnil starší ze sourozenců.
Na mistrovství světa by měl dorazit po ročníku ovlivněném zraněním. Do hry naskočil až ve druhé půlce ledna, pak si s reprezentací užil zlatý večírek na Hrách v Miláně. Teď má další vytyčený cíl. „Hrál jsem jenom půlku sezony, cítím se skvěle. Bylo by divné na sebe obléct americký dres a nemyslet na to, kdy jsem ho měl na sobě naposledy. Snad se nám povede přenést tu správnou jiskru a budeme v tom pokračovat v Curychu,“ prohlásil Tkachuk.
Přání navázat na olympiádu se zatím Američanům nedaří. Silně pozměněný tým dosud táhli hlavně útočníci Paul Cotter (1+2) a Mathieu Olivier (1+2), Tkachukova produktivita týmu scházela. Problém je i v brankovišti, kde naposledy střídal Joseph Woll po pěti inkasovaných gólech z deseti střel. Úřadujícím šampionům nezbývá než doufat, že vzedmutí a vítěznou náladu přiveze Tkachuk.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|2
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0