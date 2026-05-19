Emoce jsme přepískli, věděl Rulík. Na sudí si stěžovat nebude: Nechceme na sebe upozornit
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Zažil zápas jako na houpačce, chválil hráče, jak bojovali. Trenér Radim Rulík mohl být spokojený s vítězstvím, nicméně mrzelo ho to, jak si Češi pouť v utkání se Švédskem zkomplikovali. Vítězství 4:3 mužstvo po předchozí porážce se Slovinskem nabije na hokejovém šampionátu novou energií. „Chtěli jsme znovu nabrat sebevědomí,“ pověděl kouč. I přes několik sporných soudů rozhodčích se uchýlil k taktice, že letos už žádné stížnosti posílat nebude. Proč? Program MS v hokeji 2026 >>>
Nejprve povězte, jak jste vnímal rozporuplné emoce v první třetině?
„Byly samozřejmě velké. Že povedeme se Švédy 3:0, jsme absolutně nečekali. Ani ve snu jsem si to neuměl představit. Snažili jsme se připravit na zápas, vstup nám vyšel skvěle, ale hned jsme si to pokazili situací, kdy jsme šli na pět minut, respektive na tři minuty do čtyř. Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku. Dostali jsme v ní tři góly, ale pracovali jsme na tom, změnili systém bránění. A taky stavbu dvojic.“
Povedla se reakce?
„Vyplatilo se nám to ve třetí třetině, kdyby tam Švédové přesilovku proměnili, srovnali by. Tu už jsme ubránili, posouvali jsme se během zápasu. Věděli jsme, že disciplína může rozhodnout. Větší počet vyloučených nás mohl stát zápas. Naštěstí jsme dali čtvrtý gól z brejku a zápas už ubojovali do vítězného konce.“
Měl jste obavu, co s týmem udělá neuznaný gól Jiřího Černocha?
„No… Neměl, ale je ho škoda. Byl tam velkej důraz, podle mě gól. Ale nevím. Jirka odehrál zápas skvěle, byl výbornej. Celá čtvrtá lajna tak hrála. Všichni hráči z týmu nechali na ledě maximum. Když se vede, nahrává to tomu, kluci cítí, že šance je. Ale mužstvo za to tentokrát vzalo.“
Po neuznaném gólu byla důležitá následná trefa Dominika Kubalíka.
„To určitě. Trefil puk výborně. První třetina celkově skvělá, jen škoda, že jsme se nechali unést emocemi, což se stane. Trošku jsme to přepískli. Kdybychom se nenechali, udrželi emoce, hrálo by se pět na pět. Měli jsme zápas skvěle rozehraný, ale i tak jsme vítězství zvládli.“
Narážíte zřejmě na incident Jana Ščotky a jeho pětiminutový faul. Budete ho řešit?
„Honza je skvělej kluk do kabiny, vynikající hráč. Neskutečně kabině pomáhá. Myslím, že to přejdeme, nebudeme ho řešit. Dobře ví, že to přepískl. U toho bych to nechal.“
Berete to tak, že se na druhou stranu postavil za tým?
„Postavil, ale byl tam faul na Voženílka, mám takový pocit. Mohli jsme z toho něco vytěžit. Je třeba udržet nervy a postavit se za tým v maličko jiné situaci. Ne když jsme skórovali. Myslím, že asi neregistroval, že byl avizovaný faul na našeho hráče. Bylo to strašně rychlé, což se stane.“
Jak si ceníte závěru, kdy jste Švédy k ničemu vážnému nepouštěli?
„Každý zápas je jinej. Samozřejmě víme, jak Švédové hrají ofenzivní zónu, o co se snaží. Zkoušíme se na to připravit, teď to vyšlo. Podržel i gólman.“
Josef Kořenář ani tentokrát nebyl v úplně snadné pozici.
„Není to pro něho jednoduché, ani pro Dominika Pavláta. Máme dvojici z Evropy, pro oba první MS, takže nic snadného. Myslím si ale, že oba zápasy, které Pepa odchytal, tak byl skvěle připravený, koncentrovaný, puky z něho nevypadávají. Myslím, že podává velice dobré výkony.“
Cítil jste z týmu, že chce odčinit výsledkovou blamáž se Slovinskem? A jak mu to pomůže?
„Myslím, že ano. Já teda nečetl jediný článek nebo reakci, trošku jsem tomu utekl, ale myslím, že hráči ne. A samozřejmě jim to není příjemné. Předešlý zápas se hrubě nevydařil. Samozřejmě to není příjemné, ale jako tým bychom chtěli sebevědomí znovu nabrat a pracovat na tom, abychom podávali dobré výkony.“
Jak náročné jsou pro tým tři večerní zápasy ve čtyřech dnech?
„Myslím, že hodně. Nezdá se to, ale v podstatě každé střídání ve sprintu, není to jednoduché. Posunuli jsme úterní trénink na později a pro hráče, kteří měli vyšší ice-time, uděláme malinko jiný program.“
Jde o první turnaj, kdy jste se rozhodli nepodávat podněty na rozhodčí směrem k IIHF. Nezměníte po dnešku názor?
„Nezměníme. Rozhodli jsme se tak, protože když jsme je podávali, bylo to horší a horší. Stejně výroky nezměníme. Oni nám řeknou ‚ano, tady byl faul, nebyl odpískaný‘, ale tím to končí. A jak si pak rozhodčí o situaci řeknou, tak to není úplně optimální. Chceme je nechat v klidu. Počítáme s tím, že jsou také jenom lidé a mohou udělat chybu, může se to stát. Nechceme na sebe ale žádným způsobem upozorňovat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0